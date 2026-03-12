Velika čast za Vatrenog, Stanišić izabran u najbolju momčad Lige prvaka

Podijeli :

Guliver

U utorak i srijedu odigrane su prve utakmice osmine finala UEFA Champions League, a nakon osam susreta UEFA je objavila idealnu momčad kola. Među najboljim igračima našao se i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić.

Branič FC Bayern Munich uvršten je u najbolju jedanaestoricu nakon odlične predstave u uvjerljivoj gostujućoj pobjedi protiv Atalanta BC rezultatom 6:1. Stanišić je postigao prvi pogodak na utakmici, čime je otvorio put visokoj pobjedi bavarskog sastava. Na terenu je proveo 86 minuta te je, uz gol, odradio vrlo dobar posao i u obrani na poziciji desnog beka.

U idealnom sastavu kola našao se i njegov suigrač Michael Olise, koji je također imao važnu ulogu u pobjedi Bayerna. Po dva predstavnika u momčadi tjedna dobili su i madridski rivali Real Madrid CF i Atlético Madrid, kao i turski Galatasaray SK.

Za Stanišića je pogodak protiv Atalante imao posebnu vrijednost jer mu je to bio prvi gol u karijeri u Ligi prvaka. Time je nastavio dobru sezonu u kojoj je već postigao tri pogotka u svim natjecanjima.