Vela se oprostio od Bogdana: Srdačna, topla i dobroćudna osoba, s njim je sve bilo spontano

Otišao je veliki Srećko Bogdan, prerano i iznenadno. Legendarni bivši nogometaš Dinama, nogometni trener, ali javnosti poznat kao i stručni sukomentator.

Baš kao sukomentator na Državnoj televiziji radio je tijekom projekta Svjetskog nogometnog prvenstva 2006. godine zajedno s našom komentatorskom legendom, Željkom Velom.

Tom prilikom, kontaktirali smo kolegu Velu koji je u tandemu na humorističan, ali i na nogometno zanimljiv način utakmice komentirao zajedno s velikim Bogdanom.

Željko Vela i Srećko Bogdan uz projekt WC 2006. komentirali su i još par HNL utakmica u sklopu projekta “Volim nogomet”.

“Šokirala me vijest i izrazito rastužila, Srećko je bio jedan veliki gospodin i dobra osoba”.

O Bogdanu kao osobi van nogometnog i TV svijeta govorio je biranim riječima: “Bio je iskrena i dobrućudna osoba, ponizna i bez ikakvog ega. Ega kojeg bi čovjek i očekivao s obzirom na sve što je postigao u karijeri. Srdačan i topao, baš me šokirala vijest.

Čečija se kao nogometaša sjećam kroz maglu, ali pamtim ga kao bitan kotačić tadašnjeg snažnog Dinama u 80-ima. S obzirom da se inozemni nogomet tada znatno manje pratio nego sada, nakon odlaska u Njemačku ne sjećam se previše…”

O početcima njihove suradnje: “Upoznali smo se praktički pred taj projekt Svjetskog prvenstva 2006. iz Njemačke. Prije smo se znali površno, poznavali smo se čisto kroz odnos trener-novinar”.

Odmah su kliknuli čim su se upoznali: “Kažem to s razlogom jer je nevjerojatno da ljudi tako kliknu, na jedan dobar način kao što smo tada napravili mi. Obično za neke spontane stvari treba vremena i da se jedna osoba navikne na drugu, ali kod nas je bilo sve obrnuto. Nismo se nikada ništa dogovarali, niti smo imali zapisane fore.

Kreneš u utakmicu, slušaš jedno drugoga, bez ikakvog pritiska za duhovitim. Sve je bilo spontano jer bi se inače sve pretvorilo u nekakvo umjetno štancanje fora. To je bio dobar put i zato je čini se to ostalo zapamćeno kao nešto dobro i ljudima zanimljivo.”

O važnosti utakmica koje su radili: “Dobra stvar je da nikada nismo radili utakmice Hrvatske ili nekakve super derbije jer takav način bi ljudima vjerojatno išao na živce jer je utakmica jako bitna. Komentatori bi im onda išli na živce, a nas dvojica u tandemu smo onda pogodili koncept za utakmice možemo to reći srednje važnosti.

Bili smo unutar nekakvog okvira, mislim da nije bilo ni previše niti prema kome uvredljivo. Bila je to jedna sretna suradnja do koje je došlo spontano i bez velike pripreme, to je bio ključ toga što se ljudima svidjelo i što su to zapamtili”.