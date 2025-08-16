Večeras nas očekuje spektakl iz Stuttgarta: Pogledajte najavu njemačkog Superkupa

Podijeli :

Danas će se održati prestižni okršaj između njemačkog prvaka Bayerna iz Münchena i pobjednika DFB Kupa, Stuttgarta. Njemački Superkup večeras od 20:30 samo uz SK1.

Ne samo da je riječ o prvom susretu nove sezone, već prvi put ovaj treofej nosi ime po Franzu Beckenbaueru. Ove godine turnir prvi put nosi ime nogometne ikone koja je preminula u siječnju 2024. Trener Bayerna Vincent Kompany (39) o važnosti utakmice rekao je:

„Iz iskustva znam da, kada ga osvojiš, voliš reći da je Superkup jako važan. Kada ne pobijediš, radije kažeš da i nije toliko bitan. Osvojio sam ga nekoliko puta u karijeri i za nas kao klub svaki je trofej važan. Stoga je i ovaj važan.“

Statistika pokazuje da je Bayern posljednjih godina dominirao ovim natjecanjem, osvojivši ga čak šest puta u posljednjih deset godina. Ipak, Bayer Leverkusen je uzeo naslov u sezoni 2024./25., dok su prethodnih godina pehar osvajali i Leipzig, Dortmund i Wolfsburg. Pobjeda kod kuće bila bi prva u povijesti za Stuttgart. Preimenovanjem DFL Superkupa u čast Franza Beckenbauera (†78), DFL i DFB zajednički odaju priznanje sportskom i ljudskom nasljeđu jedne od najvećih ličnosti njemačkog nogometa.

Stuttgart-Bayern Muenchen večeras od 20:30 uz SK1.