Važne vijesti za Hrvatsku: FIFA objavila detalje ždrijeba, evo protiv koga mogu igrati Vatreni

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) i službeno je objavila jakosne skupine i proceduru ždrijeba Svjetskog prvenstva 2026. koji će se održati 5. prosinca u Washingtonu.

Hrvatska nogometna reprezentacija, kao što je već poznato, smještena je u drugu jakosnu skupinu, a nositelji su domaćini SAD, Kanada i Meksiko, te Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija i Njemačka.

Poznato je i kako će četiri europske reprezentacije koje će izvaditi vizu kroz dodatne kvalifikacije, kao i dvije s Interkontinentalnog play-offa biti smještene u četvrti “pot”.

Ždrijeb će započeti tako da će sve momčadi iz prvog pota biti raspoređene u skupine od A do L. Zatim će se nastaviti s jakosnim skupinama 2, 3 i 4.

Već se zna kako će domaćini, Meksiko biti na A1, Kanada na B1, a SAD na D1.

Kako bi se osigurala ravnoteža, prilikom izrade rasporeda utakmica utvrđena su dva odvojena puta do finala. FIFA je donijela odluku i da će četiri najviše rangirane momčadi na FIFA-inoj ljestvici (Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska) biti izvučene na suprotne puteve.

To bi značilo da ako Španjolska i Argentina osvoje svoje skupine, neće se moći susresti prije finala. Isti princip primjenjivat će se na Francusku i Englesku.

Prilikom ždrijeba primjenjivat će se i ograničenja konfederacije, pri čemu niti jedna skupina neće imati više od jedne momčadi iz iste regije osim UEFA-e, koja ima 16 predstavnika i može smjestiti do dvije momčadi u skupinu.

Iako će konačni ždrijeb odrediti koje će momčadi igrati jedna protiv druge u grupnoj fazi, ažurirani raspored utakmica, uključujući stadion dodijeljen svakoj utakmici i odgovarajuće vrijeme početka, bit će potvrđen u subotu, 6. prosinca.

Turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja u New Jerseyju.

JAKOSNE SKUPINE

POT 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka

POT 2: HRVATSKA, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

POT 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

POT 4: : Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curacao, Haiti, Novi Zeland, Europsko doigravanje A, B, C i D, FIFA doigravanje 1 i 2