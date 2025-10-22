Važan igrač Dinama otkrio kakav mu je život u Zagrebu pa poručio: ‘Cilj nam je osvojiti HNL i Kup’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

U 10. kolu SuperSport HNL-a Dinamo je na Maksimiru pobijedio Osijek 2:1.

Škotski reprezentativac Scott McKenna otvorio je rezultat glavom nakon kornera, donijevši rano vodstvo domaćinu. Bio je to njegov prvi gol za Dinamo, čime je HNL dobio još jednog predstavnika na popisu strijelaca različitih nacionalnosti, a sada ih je ukupno 78. Povodom toga. škotski reprezentativac dao je intervju za službenu stranicu lige:

“Lijep je osjećaj postići prvi gol za Dinamo, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da nisam postigao gol nekoliko godina, ha, ha, ha… Drago mi je da sam pogotkom uspio pomoći momčadi ostvariti važnu pobjedu protiv Osijeka kojom smo zadržali vrh prvenstvene ljestvice”, rekao je Scott McKenna koji je na početku profesionalne karijere kao prvotimac Aberdeena postigao ukupno pet golova u 91 nastup. U Dinamu je u desetom nastupu upisao prvi gol, što znači da bi među Modrima mogao do te brojke puno prije.

“To je nešto o čemu razmišljam, uvijek želim napredovati, postavljati ciljeve, pogotovo kad je u pitanju postizanje golova. Prošlih sezona nisam baš zabijao sam golove pa mi je drago da mi se otvorilo, vjerujem da će i u tom segmentu sezona biti uspješna.”

McKenna je dovoljno dugo u Dinamu da ne bi mogao ocijeniti kvalitetu HNL-a…

“Liga je vrlo izjednačena, u ligi ima puno dobrih momčadi koje se žele nadigravati, držati posjed. Vrlo je teško ostvarivati pobjede u takvim okolnostima, ali Dinamo je dobro ušao u i vjerujem da ćemo zadržati taj trend i u nastavku sezone. Usporedba sa škotskom ligom? Postoje određene sličnosti, isti je broj klubova, ali u Škotskoj nekoliko najjačih klubova ima puno veće budžete od ostatka lige. Bez obzira na to, liga je vrlo izjednačena.”

Scott u Zagrebu živi miran obiteljski život…

“Živim blizu stadiona, nadomak maksimirskog parka, uživam s obitelj, ima puno lijepih šetnica na kojima šećemo s našom bebom. Odlazak na kavu je u Hrvatskoj veliki običaj pa smo se i mi prilagodili, ima nekoliko kafića u kojima se opuštamo uz dobru kavu.”

Kad su u pitanju osobni i klupski ciljevi, McKenna zna prioritete.

“Želimo se, naravno, upustiti u borbu za oba trofeja, prvenstvo i Kup. U Europi smo odlično startali i željeli bismo nastaviti postizati dobre rezultate pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Nisam sebi postavio neke prevelike ciljeve, želim igrati na visokoj razini i zadržati ovu razinu forme. Najvažnije je ionako da Dinamo ostvari one ciljeve koje sam prethodno spomenuo.”