Vatreni prvi svjedočili ovome, Ronaldo nastavio rušiti granice

Portugalac Cristiano Ronaldo postigao je protiv Hrvatske svoj 11. gol na svjetskim prvenstvima, ali tek prvi u nokaut fazi.
Sjajni Portugalac je svjetski rekorder s čak 232 susreta u nacionalnom dresu i 146 golova. Drugi strijelac Portugala, Pedro Pauleta zabio je čak 99 golova manje.
Ronaldo i Argentinac Lionel Messi jedini su igrači koji su zaigrali na šest svjetskih prvenstava. U 26 nastupa na svjetskim prvenstvima postigao je 11 golova, pri čemu tri na ovom SP-u. Prva dva u skupini protiv Uzbekistana, a sinoć i protiv Hrvatske. Bio je to njegov prvi gol u nokaut fazi natjecanja.
CR7 je debitirao na Svjetskom prvenstvu 2026. u Njemačkoj u dobi od 21 godine. Postigao je jedan gol u susretu protiv Irana u 80. minuti iz kaznenog udarca, a Portugal je turnir završio na četvrtom mjestu nakon što je u dvoboju za broncu izgubio od Njemačke s 1-3.
Četiri godine kasnije, na SP-u u Južnoj Africi postigao je jedan gol i upisao jednu asistenciju, a Portugal je ispao u osmini finala od kasnijeg pobjednika Španjolske s 0-1.
U Brazilu 2014. Ronaldo je također zabio jedan gol uz jednu asistenciju, a Portugal je iznenađujuće ispao u grupnoj fazi. Ispred njih su bili Nijemci i SAD.
U Rusiji 2018. godine Portugal je stigao do osmine finala, izgubivši od Urugvaja s 1-2. Ronaldo je završio turnir s četiri gola pri čemu je tri zabio u susretu protiv Španjolske koji je završio 3-3.
Uslijedila je Doha, Portugal je ispao u četvrtfinalu od Maroka s 0-1. Ronaldo je zabio jedan gol, postavši prvi čovjek koji je zabio na pet različitih Svjetskih prvenstava.
Na svom šestom World Cupu, Ronaldo je do sada zabio tri gola.
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