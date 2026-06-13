Vatreni poslali jasnu poruku Englezima: ‘Kane je najbolji na svijetu, ali imamo plan’

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Bosnjakovicx via Guliver

Hrvatsku reprezentaciju u srijedu, 17. lipnja, s početkom u 22 sata očekuje premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu, a prvi suparnik bit će Engleska u susretu skupine L. U istoj skupini nalaze se još Panama i Gana, koje će svoj međusobni dvoboj odigrati nešto kasnije.

Vatreni završne pripreme za veliki okršaj odrađuju u svom kampu u Aleksandriji, gdje bruse formu uoči jednog od najvažnijih susreta turnira.

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Uoči utakmice s Englezima pred novinare su izašli Marco Pašalić i Marin Pongračić, koji su podijelili dojmove iz reprezentativnog kampa i osvrnuli se na atmosferu te očekivanja pred početak Svjetskog prvenstva.

Marine, svi govore da nam je obrana jako važna. Kakva je konkurencija među braničima?

“Obrana je jako bitna, ali ne samo zadnja linija. Prvi obrambeni igrač je napadač. Svaka ekipa koja se želi natjecati mora imati dobru obranu. Imamo jako dobre odnose i sve je OK.”

Marco, treba li strahovati nevremena? Prošao si cijelu državu, koliko je to često?

“To je normalno ovdje. Vruće je i ima puno vremenskih promjena, imao sam taj slučaj u Orlandu, utakmica se odgodila za tri sata. Igrali smo u 11 navečer i došli u 4 sata ujutro kući. Gledaju uvijek kakvo je vrijeme i znam da će se odgoditi ako bude nevrijeme.”

Marco, bili ste na Euru prije dvije godine, ali u sporednoj ulogi. Očekujete li da ćete sada imati značajniju ulogu?

“Nemam očekivanja da moram igrati, to izbornik odlučuje. Na meni je da radim, dat ću sve od sebe, takav sam igrač, takva sam osoba. Mislim da sam napravio veliki iskorak kad sam prešao u MLS. Naučio sam igrati novu poziciju, između linija i to mi je puno pomoglo u mojoj igri. Moram zahvaliti treneru Orlanda, on mi je puno pomogao.”

Marine, kako zaustaviti Harryja Kanea?

“Smatram ga najboljim napadačem svijeta, to je dokazao u Bayernu. Igra strašan nogomet. Spušta se odlično, sve radi, fenomenalan igrač. Pitanje je kako ga zaustaviti, ali mislim da je najvažnije da to radimo kolektivno. Engleska ima puno dobrih individualaca – Gordon, Saka, Bellingham… Moramo se dobro postaviti i biti skoncentrirani.”

Marco, ti igraš u Orlandu, osjećaš li se kao kod kuće?

“Osjećam se kao kod kuće, da. Navikao sam na sve, na vremenske razlike, terene itd. Razumijem da je nekima to teško, meni je to lakše palo jer sam bio motiviran vratiti se u reprezentaciju. Mogu istaknuti da je ovo sada moj dom i da sam sretan što je Svjetsko prvenstvo ovdje.”

Marine, Mislite li da morate previše putovati?

“Brinemo se više o terenu, nego o putovanjima. Došli smo dovoljno rano da se priviknemo na vremenske razlike, letit ćemo dva dana prije utakmice, tako da ćemo imati dovoljno vremena za pripreme. Veliki izazov će biti razmak od tri dana između druge i treće utakmice. Ali inače ćemo imati dovoljno vremena da se oporavimo.”

Marine, je li uspjeh Hrvatske na Svjetskim prvenstvima pritisak ili motivacija?

“Ne moramo ići s pritiskom. Osjetili smo kako je to napraviti uspjeh, a to želimo i sad. Moramo biti ponizni i koncentrirati se na ono što je pred nama. Razmišljamo od utakmice do utakmice i da igramo što bolji nogomet uz što bolji rezultat. Prošlost nam ne stvara pritisak, fokusiramo se na sadašnjost.”

Marine, dosta si govorio o tome kako si sada znatno profesionalniji. Na koje stvari točno misliš? “Stvaram bolje i profesionalnije navike. Koncentriram se na nogomet i pokušavam biti bolji svaki dan. Opekao sam se svojim starim navikama i sad se osjećam bolje. Ovu sezonu sam odigrao dosta utakmica bez ozljeda tako da sam zadovoljan.”

Marine, kako komentiraš Luku Vuškovića? Kako se uklopio među ekipu? “Nisam pratio njegove utakmice, ali čitam da se jako dobro piše o njemu. On to ovdje samo potvrđuje. Za svoje godine ima veliko samopouzdanje što je jako pozitivno. Njegove tehničke kvalitete i zračni dueli su na velikom nivou za svoje godine. Želim mu sve najbolje i mislim da će napraviti veliki iskorak.”

Marco, je li ozljeda u potpunosti iza vas? “Ozljeda je došla u lošem periodu, ali sve se događa iz nekog razloga. Sad sam na 100% i sve je OK.” Marine, kako će vam pomoći iskustvo sa Eura? “Drugačiji su protivnici, ali igrati za Hrvatsku na bilo kakvom prvenstvu je poseban osjećaj, pritisak i odgovornost. Protiv Španjolske nismo izgledali dobro, ja nisam izgledao dobro, ali protiv Italije je izgledalo bolje. Nadam se da mi je pomoglo i da ćemo biti bolji.” Obojica ste rođeni u dijaspori. Kako komentirate podršku navijača iz dijaspore? “Komentirao sam zadnji put na press konferenciji, i ja i Marko. Uvijek smo učili hrvatski jezik, to je kućni odgoj. Pratili smo uvijek reprezentaciju, bio to rukomet ili nogomet. Moje srce je uvijek kucalo za nogomet i bio sam najsretniji kad je došao prvi poziv. Nikad nije bilo dileme koju ću reprezentaciju odabrati.”