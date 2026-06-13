Vatreni nastavljaju s pripremama za Englesku, a Dalića iz dana u dan muči isti problem

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje Svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu, 17. lipnja.

Na rasporedu je bio treći trening po dolasku u Aleksandriju, američku bazu Vatrenih. Najvažnija je vijesti da su svi igrači zdrav i spremni.

Vatreni su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv Gordog Albiona koji bi mogao usmjeriti njihov put po Americi, Kanadi i Meksiku.

No, Dalića iz dana u dan muči isti problem. Nažalost, i u petak su vremenske prilike, točnije neprilike, ponovo bile u prvom planu. Naime, nakon jučerašnje oluje, koja je projurila Aleksandrijom i danas je bilo svega.

Neposredno prije treninga spustio se pljusak, no prestao je padati neposredno prije nego što su hrvatski igrači počeli vježbati. Vlaga je nesnošljiva, srećom nije bilo udara munje zbog kojih bi Zlatko Dalić morao prekinuti trening na pola sata.

Naime, prema propisima lokalnih vlasti, svaki udar munje unutar 10 milja od sportskog objekta, znači i prekid treninga ili utakmice od posla sata. I tako pola sata, nakon svake munje. Vrijeme će definitivno biti jedan od ključnih faktora u pripremama naše vrste tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u.

Srećom, za sada sve ide po planu i Dalić može brusiti završnu formu za ogled protiv Engleza. Ostaje tek dvojba hoće li branitelji svjetske bronce zaigrati u 4-3-3 ili 3-5-2 formaciji.

“Većina igrača je navikla na promjene sustava, u modrenom nogometu treneri su skloni imati više opcija. Mi smo godinama igrali sa četiri u zadnjoj liniji, sada imamo opciju i s tri igrača. U nekima je susretima izgledalo dobro, u nekima malo manje,” istaknuo je Mario Pašalić uoči treninga.

Vatreni će u Aleksandriji odraditi još tri treninga prije puta u Dallas gdje ih očekuju Englezi. Jedan trening će odraditi i u Dallasu, a 17. lipnja napokon sve kreće.