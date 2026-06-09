Vatreni kojeg Dalić nije zvao na SP napušta portugalskog velikana? Evo gdje bi mogao nastaviti karijeru

Ivanović je prošle sezone upisao 43 nastupa uz devet pogodaka i tri asistencije, no nije imao status standardnog prvotimca. U Benficu je stigao 2025. iz belgijskog Union Saint-Gilloisea, gdje je briljirao s 21 golom i sedam asistencija. S portugalskim velikanom ugovorno je vezan do 2030. godine.

Rođen u austrijskom Schwazu, nogometno se razvijao u Austriji i Njemačkoj, a hrvatskoj publici nametnuo se nastupima za Rijeku. Nakon uspješne epizode na Rujevici preselio je u Union, a dobre igre donijele su mu i mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je dosad odigrao devet utakmica i postigao dva gola.