Vatreni kojeg Dalić nije zvao na SP napušta portugalskog velikana? Evo gdje bi mogao nastaviti karijeru

Budućnost Franje Ivanovića u Benfici ponovno je tema nakon promjene na klupi lisabonskog kluba.
Prema pisanju turskog Takvima, za hrvatskog reprezentativca zainteresiran je Galatasaray, čijem se treneru Okanu Buruku sviđa njegova svestranost u napadu i mogućnost igranja na više ofenzivnih pozicija.
Ivanović je prošle sezone upisao 43 nastupa uz devet pogodaka i tri asistencije, no nije imao status standardnog prvotimca. U Benficu je stigao 2025. iz belgijskog Union Saint-Gilloisea, gdje je briljirao s 21 golom i sedam asistencija. S portugalskim velikanom ugovorno je vezan do 2030. godine.
Rođen u austrijskom Schwazu, nogometno se razvijao u Austriji i Njemačkoj, a hrvatskoj publici nametnuo se nastupima za Rijeku. Nakon uspješne epizode na Rujevici preselio je u Union, a dobre igre donijele su mu i mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, za koju je dosad odigrao devet utakmica i postigao dva gola.
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