Vatreni je pred transferom u La Ligu?

Podijeli :

xJoaoxAlvarinhasx-xAvantxSportsx via Guliver

Hrvatski reprezentativni napadač Franjo Ivanović mogao bi u nastavku sezone karijeru nastaviti u španjolskoj La Ligi.

Prema informacijama talijanskog insajdera za transfere Lorenza Leporea, Real Betis aktivno radi na dovođenju 22-godišnjeg napadača iz lisabonske Benfice putem posudbe s pravom otkupa ugovora.

Stoper Hajduka uoči Pafosa: ‘Doživjeli smo veliki udarac’ Garcia: Tko će zamijeniti Brajkovića? To vam neću reći

Ivanovićev status u portugalskom velikanu značajno se kompromitirao nakon nedavnih kadrovskih promjena u napadačkoj liniji. Dolaskom Jhona Durána na posudbu iz Al Nassra te uz prisutnost Vangelisa Pavlidisa, uloga treće opcije u napadu namijenjena je 18-godišnjem Anísu Cabralu. Takva raspodjela snaga hrvatskom nogometašu drastično smanjuje izglede za redovitu minutažu u nadolazećoj sezoni.

Andaluzijski klub u Ivanoviću vidi kvalitetno pojačanje koje bi u elitnom razredu španjolskog nogometa moglo dobiti kontinuitet nastupa. Iako detalji ponude i potencijalni iznos otkupne klauzule još nisu službeno potvrđeni, pregovori između klubova su u tijeku.

Za usluge hrvatskog napadača vlada značajan interes na europskom tržištu. Posljednjih se dana za Ivanovića raspitivao i Galatasaray, pri čemu su portugalski mediji navodili opciju posudbe s pravom otkupa postavljenim na 12 milijuna eura uz dodatna tri milijuna kroz bonuse. Međutim, uprava Benfice sklonija je opciji izravne prodaje kako bi u potpunosti povratila uložena sredstva. Uz turskog prvaka, situaciju oko Ivanovića ranije su pratili i novi engleski prvoligaš Hull City te talijanski Como.