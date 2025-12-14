Vatreni će s njima igrati na Svjetskom, idući mjesec pripremat će se protiv Bolivije

Podijeli :

AP Photo/Salvador Melendez via Guliver Images

Nogometna reprezentacija Paname, koja će u lipnju igrati s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, odigrat će idući mjesec prijateljsku utakmicu s Bolivijom.

“Utakmica će biti odigrana 18. siječnja u bolivijskom gradu Tariji”, priopćio je Panamski nogometni savez.

Taj datum nije predviđen za pripremne utakmice pod okriljem svjetske organizacije FIFA-e te će u njoj nastupiti igrači Paname koji igraju u domaćoj ligi.

Panama početkom svake godine igra prijateljske utakmice pa je u siječnju igrala s peruanskim klubom Universitariom i izgubila s 1-2, a u veljači je bila poražena sa 1-6 od Čilea.

S Bolivijom se posljednji put susrela 2024. na prvenstvu Copa America i slavila s 3-1.

Nogometaši pod vodstvom izbornika Thomasa Christiansena otvorit će Svjetsko prvenstvo 17. lipnja utakmicom s Ganom u Torontu, a u tom kanadskom gradu će igrati šest dana kasnije s Hrvatskom. Posljednji utakmicu u skupini imat će s Engleskom u New Jerseyu.

Bolivija, koja je završila na sedmom mjestu u južnoameričkoj kvalifikacijskoj skupini, igrat će u interkontinentalnom doigravanju u ožujku u potrazi za mjestom na Svjetskom prvenstvu. Suočit će se 26. ožujka sa Surinamom na stadionu u meksičkom Monterreyu, a ako pobijedi igrat će četiri dana kasnije na istom mjestu protiv Iraka.