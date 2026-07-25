Vasilj predstavljen u novom klubu

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Matteo Gribaudi Image via Guliver

Vratar reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj pronašao je novi klub. Nakon odlaska iz St. Paulija karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji, gdje je potpisao za novog prvoligaša Al-Diriyah.

Tridesetogodišnji golman u novi klub stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor s njemačkim klubom. S Al-Diriyahom je potpisao suradnju na dvije godine, a saudijski klub ga je predstavio kao jedno od ljetnih pojačanja uoči prve sezone u najvišem rangu.

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Vasilj je posljednjih pet godina proveo u St. Pauliju, za koji je upisao 167 nastupa i pomogao mu u ulasku u Bundesligu. Nakon ispadanja iz elitnog razreda njemačkog nogometa odlučio je promijeniti sredinu.

Prije dolaska u Njemačku branio je za Zorju iz Luhanska i drugu momčad Nürnberga, a u BiH je nastupao za Zrinjski, Branitelj i Igman. Za reprezentaciju BiH skupio je 30 nastupa, a na Svjetskom prvenstvu branio je u sve četiri utakmice svoje momčadi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli نادي الدرعية | Diriyah Club (@diriyahclub)

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