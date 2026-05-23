Varaždin stigao do povijesnog plasmana u HNL-u! Sanchez se pobjedom oprostio od Rijeke?

NK Varaždin

Nogometaši Varaždina osvojili su treće mjesto u HNL-u po prvi put u povijesti. Sezonu su završili s bodom više od četvrte Rijeke nakon što su oba sastava u zadnjem kolu upisala domaće pobjede od 2-0, Varaždin je svladao Istru 1961, a Rijeka Goricu.

Varaždinci su oba gola postigli u prvom poluvremenu, oba iz kaznenog udarca, a oba puta je precizan bio Luka Mamić, prvi put u 14. minuti, a drugi u 38. minuti.

Oba kaznena udarca dosuđena su zbog nesmotrenih povlačenja gostiju u vlastitom 16-ercu. Prvi je put Taraba oborio Latkovića, dok je u drugoj situaciji Radošević povlačio Tepšića.

Rijeka je mnogo duže lomila otpor Gorice te ga je slomila s dva gola Amera Gojaka (66, 85) u drugom poluvremenu.

Za prvi gol Gojaku je asistirao desni bočni Oreč koji ga je pronašao prizemnom loptom na 12 metara od gola, a za drugi gol je dodavač bio Bodetić koji je s lijevog krila uputio povratnu lotu na vrh kaznenog prostora, a Gojak je jakim udarcem koji se odbio od grede svladao Matijaša.

Treći Varaždin je sezonu okončao s 54 boda, a četvrta Rijeka s 53. Oba će sastava sljedeće sezone igrati u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Istra 1961 je sezonu završila na šestom mjestu s 43 boda, koliko ima i peta Lokomotiva, a Gorica na osmom s 41, koliko je sakupio i sedmi Slaven Belupo.

Dinamo je osvojio naslov prvaka, uoči zadnje utakmice protiv Lokomotive ima 85 bodova, 17 više od drugog Hajduka, dok je ispao Vukovar 1991 s 28 bodova, sedam manje od devetog Osijeka.