Varaždin sporazumno raskinuo ugovor s napadačem

Dabro je za Varaždin upisao 62 nastupa, postigao osam golova i dodao tri asistencije, a u ovoj sezoni nastupio je osam puta, posljednji put krajem listopada protiv Slaven Belupa.

Odgođena utakmica Varaždina i Gorice, evo kada će se odigrati

Karijeru je započeo u vinkovačkoj Cibaliji, a potom je kao mladi talent prešao u Fiorentinu. Igrao je još za Goricu, slovenski Bravo, BSK, Lokomotivu, latvijsku Rigu i kineski BJ Guoan.

Prema Transfermarktu, njegova vrijednost trenutačno iznosi 250 tisuća eura.