Varaždin sporazumno raskinuo ugovor s napadačem

Marko Dabro (28) više nije igrač Varaždina. Nakon gotovo dvije godine suradnje, napadač i klub iz baroknog grada sporazumno su raskinuli ugovor.
Dabro je za Varaždin upisao 62 nastupa, postigao osam golova i dodao tri asistencije, a u ovoj sezoni nastupio je osam puta, posljednji put krajem listopada protiv Slaven Belupa.
Karijeru je započeo u vinkovačkoj Cibaliji, a potom je kao mladi talent prešao u Fiorentinu. Igrao je još za Goricu, slovenski Bravo, BSK, Lokomotivu, latvijsku Rigu i kineski BJ Guoan.
Prema Transfermarktu, njegova vrijednost trenutačno iznosi 250 tisuća eura.
