Varaždin se oglasio oko poništenog gola protiv Istre: ‘Čulina je vidio faul, mi ostali ga i dalje tražimo’

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Nogometaši Istre 1961 pobijedili su Varaždin rezultatom 2:1 u zanimljivom susretu kojim je otvoreno 27. kolo SuperSport HNL-a. Iako su gosti prvi stigli do prednosti, domaća momčad iz Pule uspjela je u samo tri minute potpuno preokrenuti rezultat i uzeti važna tri boda.

Ipak, utakmicu je obilježio trenutak iz 26. minute kada je poništen pogodak Ivana Canjuge kojim bi Varaždin povećao vodstvo na 2:0. Nakon što mu je domaći branič Mohamed Nasraoui klizećim startom oduzeo loptu, Canjuga ju je ponovno osvojio i poslao u mrežu. No, sudac Ante Čulina odmah je dosudio prekršaj u napadu, procijenivši da je Canjuga napravio faul nad Nasraouijem. Uslijedila je VAR provjera koja je trajala oko četiri minute, ali iako snimke nisu jasno pokazale kontakt, Čulina nije promijenio odluku te je dosuđen slobodan udarac za Istru.

Reakcije s klupe Varaždina bile su burne nakon pregleda snimke. Trener gostiju Nikola Šafarić osvrnuo se na spornu situaciju riječima: “Svima se čini da je bio regularan, ali očito nije. Teško je pričati o tome bi li utakmica bila gotova, ali sigurno bi to promijenilo njezin tijek”, izjavio je poslije susreta.

Dan kasnije, Varaždin se oglasio i putem društvenih mreža, objavivši video situacije uz opis i emotikon cirkusa: “Sudac vidio faul. Mi ostali ga i dalje tražimo. P.S. Iskoristili bismo ovu priliku da podsjetimo na važnost redovne kontrole vida.”

Istra je u ovaj dvoboj ušla nakon tri uzastopna poraza, a pobjedom nad Varaždinom stigla je do drugog uzastopnog slavlja i sada drži peto mjesto na ljestvici. Momčad Nikole Šafarića propustila je priliku preskočiti konkurenciju i popeti se na treću poziciju, pa je ostala bod iza trećeplasirane Rijeke.