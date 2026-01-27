Varaždin prodao standarnog stopera u poljskog drugoligaša

Lamine Ba (28) napustio je momčad Nikole Šafarića i karijeru nastavlja u poljskom drugoligašu Slasku Wroclaw, prenosi Germanijak. Budući da mu ugovor istječe na ljeto, Varaždin je iskoristio priliku i osigurao odštetu od oko 120 tisuća eura.

Ba je u Varaždinu proveo gotovo četiri godine i u tom periodu bio važna karika zadnje linije, često prvi izbor u stoperskom paru.

Odigrao je ukupno odigrao 88 utakmica, postigao jedan gol i upisao dvije asistencije.