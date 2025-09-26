Varaždin preokrenuo Vukovar u Čabrajinom debiju i izjednačio se s Lokomotivom na trećem mjestu

Podijeli :

Zeljko Hajdinjak / CROPIX via Guliver Images

U prvom susretu osmog kola HNL-a nogometaši Varaždina su pred svojim navijačima osvojili tri boda nakon što su svladali Vukovar 1991 s 2-1 (2-1).

Vukovar 1991 je poveo u drugoj minuti pogotkom Jakova Puljića, ali do kraja prvog dijela već je Varaždin vodio 2-1. Za izjednačenje je strijelac bio Ivan Mamut u 24. minuti iz jedanaesterca, dok je u osmoj minuti nadoknade Leon Belcar pogodio za 2-1.

Varaždin se privremeno popeo na treće mjesto ljestvice, dok je posljednji ostao Vukovar 1991 kojeg je ovog petka po prvi puta vodio novi trener Silvijo Čabraja, dugogodišnji strateg Lokomotive.

Šokantno je utakmica počela za domaćina. Već u drugoj minuti Puljić je rasparao domaću mrežu i Vukovar 1991 se odmah našao u prednosti.

Samo tri minute kasnije Varaždin je imao idealnu šansu za izjednačenje. Tavares je probio stranu, odigrao povratnu za Latkovića koji nije pogodio. Dvoboj je nastavljen u ritmu gdje je Varaždin bio nešto bolji i domaći sastav je do kraja poluvremena uspio okrenuti rezultat na svoju stranu.

U 24. minuti je dosuđen jedanaesterac za Varaždin zbog prekršaja Filipea. Siguran je s bijele točke bio Mamut koji je pogodio za 1-1. U osmoj minuti sudačke nadoknade Varaždin je poveo. Nakon ubačaja Maglice u gostujućem šesnaestercu najbolje se snašao Belcar koji je bio strijelac za 2-1 i veliko slavlje domaćih navijača tik pred odlazak igrača na odmor.

Na početku drugog poluvremena odmah je zaprijetio Latković, a još je bolju šansu Varaždin imao u 56. minuti. Dobro su kombinirali Mamut i Abdullazada. Potonji je proigrao Tavaresa koji je zakasnio na ubačaj.

Deset minuta kasnije mogli su gosti iz Vukovara 1991 izjednačiti. Direktno iz kornera je zaprijetio Calhanoglu, a lopta je završila na gredi. U 78. minuti Vukovar 1991 je bitno smanjio svoje šanse dolaska do boda jer je stoper Filipe dobio drugi žuti karton i gosti su ostali s igračem manje.

Do kraja ogleda Varaždin je rutinski sačuvao prednost s tim da je domaćin mogao i uvjerljivije slaviti.

U subotu će na Rujevici igrati Rijeka i Istra 1961 od 16 sati te na Poljudu Hajduk i Lokomotiva od 18.45 sati. Nedjeljni parovi su Gorica – Osijek i Dinamo – Slaven Belupo.