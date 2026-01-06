Varaždin poslao igrača na posudbu u klub koji je ispao od Hajduka u Europi

Abdullazada je ljetos stigao iz Sabaila, a sada se vraća u domovinu u potrazi za većom minutažom. Trebala bi mu je ponuditi Zira, klub koji je ove sezone ispao od Hajduka u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Za Varaždin je upisao deset nastupa, postigao jedan gol i dodao dvije asistencije, a posljednji put je zaigrao 9. studenog u pobjedi protiv Rijeke.