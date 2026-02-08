Varaždin novom pobjedom skočio na treće mjesto i ostavio Osijek na dnu HNL-a

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U susretu 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Osijek s 2-1 probivši se na treće mjesto, dok je Osijek ponovo posljednja momčad lige.

Golove za domaćine zabili su Matej Vuk (10) i Ivan Mamut (62), dok je za Osijek strijelac bio Vladan Bubanja (19).

Bila je to treća pobjeda Varaždinaca u nizu, te peta u zadnjih šest kola, dok su gosti nakon ovog poraza ponovo posljednja momčad lige.

Domaćin je poveo već u 10. minuti utakmice. Frane Maglica je prošao desnim krilom, poslao loptu u sredinu kaznenog prostora gdje je Aleksa Latković ostavio loptu za Mateja Vuka, a ovaj s desetak metara prizemnim udarcem matirao Nikolu Ćurčiju.

Devet minuta kasnije Osijek je izjednačio. Tonio Teklić je ubacio iz kornera, a u velikoj gužvi ispred Olivera Zelenike najbolje se snašao Vladan Bubanja i s dva metra zatresao mrežu.

Novu veliku priliku vidjeli smo u 37. minuti. Ponovo je Maglica centrirao s desnog krila, loptu je na drugoj vratnici dočekao Vuk i pucao, ali je pogodio svog suigrača Antonija Boršića od kojeg se lopta odbila iznad grede. U završnici prvog dijela do novog gola mogao je i Osijek. Nail Omerović je pucao s 18 metara, no Zelenika je to odlično obranio.

Gosti su prvi zaprijetili u nastavku, u 50. minuti Bubanja je proigrao Samuela Akerea na desnoj strani, ovaj je ušao u kazneni prostor i pucao, ali loše. U 56. je centrirao je Akere, Emin Hasić je pucao glavom, međutim nije bilo problema za Zeleniku.

U trenucima dok su gosti bili nešto bolji, poveo je Varaždin. Bubanja se poigravao pred vlastitim kaznenim prostorom, što je iskoristio Silvio Ilinković ukravši mu loptu koja se odbila do Ivana Canjuge koji je ušao u kazneni prostor i onda nesebično dodao do Mamutu koji je iskosa vrlo precizno naciljao lijevi kut za 2-1. Bio je to osmi ligaški pogodak za napadača Varaždina.

Deset minuta kasnije Osijek je mogao do novog izjednačenja, no Akere je nakon odličnog prodora pogodio vratnicu. Novu prigodu za izjednačenje Osijek je imao u 80. minuti. Arnel Jakupović je zdesna ubacio, lopta je išla na glavu Antonu Matkoviću, ispred kojega je u posljednjem trenutku Mario Mladenovski loptu izbacio izvan igrališta.

Varaždin je ovom pobjedom skočio na treće mjesto s 32 boda. Vodi Dinamo s 44 boda i susretom manje, dok je Hajduk drugi s 40 bodova. Osijek je ponovo posljednji sa 17 bodova, bodom manje od Vukovara 1991.

U derbiju kola večeras se na Rujevici sastaju Rijeka i Dinamo.