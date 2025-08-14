Varaždin nastavlja s ulaganjima u infrastrukturu, objavili su što će sve napraviti

Podijeli :

NK Varaždin

U posljednjih nekoliko mjeseci na Gradskom stadionu u Varaždinu provedeni su brojni infrastrukturni radovi koji su znatno unaprijedili uvjete za igrače, a klub je najavio i novi val ulaganja.

Započela je zamjena travnjaka na glavnom terenu s umjetnom podlogom, na kojem se igraju sve utakmice klupske Akademije. Vrijednost projekta premašuje 200 tisuća eura, a radovi bi trebali trajati oko mjesec dana, piše službena stranica kluba.

Šafarić: Utakmica protiv Osijeka bit će jedna od najzahtjevnijih ove sezone U Varaždinu ogorčeni na Sudačku komisiju: ‘Analiza nije prikazana u izvornom formatu!’

Nakon uklanjanja dotrajale podloge uslijedit će priprema terena i postavljanje novog umjetnog travnjaka, koji će mladim nogometašima osigurati još bolje uvjete za trening i utakmice. Uz teren će biti postavljene i dvije tribine s ukupno 140 sjedećih mjesta, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odigravanje i praćenje susreta Akademije. Obje investicije u potpunosti financira klub vlastitim sredstvima.

Ovi zahvati potvrđuju predanost kluba razvoju mladih igrača i izgradnji kvalitetne infrastrukture koja će poduprijeti njihov sportski napredak. Također, uz glavni teren s umjetnom travom završeni su i iskopi za nove montažne svlačionice namijenjene najmlađim uzrastima Akademije.