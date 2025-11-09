Varaždin još jednom nadjačao Rijeku i skočio na treće mjesto HNL-a!

Podijeli :

Zeljko Hajdinjak / CROPIX via Guliver Images

U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku s 1-0 probivši se na treće mjesto.

Pogodak odluke zabio je Luka Mamić u 15. minuti.

Varaždin je ovom pobjedom skočio na treću poziciju s 19 bodova, koliko ima i Istra 1961, ali uz slabiju razliku pogodaka. Rijeka je ostala na osmom mjestu s 14 bodova.

Gosti su prvi zaprijetili. U četvrtoj minuti Menalo je ubacio oštro s lijeve strane, a Jovanov u pokušaju da izbije loptu zamalo zabio autogol. Prva prava prilika Varaždinaca završila je golom. Duvnjak je osvojio loptu na sredini i odigrao u dubinu za Latkovića koji je zaobišao Zlomislića pa povratnom loptom pronašao Mamića koji je lako poentirao.

U 19. minuti Duvnjak je pucao s 20-ak metara, ali Zlomislić je bio spreman. U završnici prvog poluvremena Rijeka je pritisnula, ali se na odmor otišlo minimalnom prednošću domaćina.

Prvu veliku priliku u nastavku Rijeka je čekala do 74. minute kada je Menalo pucao s 11 metara, ali pored gola.

U samoj završnici gosti su imali još dvije velike prilike, ali nije bilo promjene rezultata. U 86. minuti Jurić je ubacio, a Adu-Adjei pucao, no Zelenika je sjajno obranio glavom. U sudačkoj nadoknadi odlično je pucao i Devetak, ali je Zelenika rukom skrenuo loptu u vratnicu.

U ranije odigranom susretu Istra 1961 je na Aldo Drosini pobijedila Dinamo s 2-1. Nakon što je u četvrtak senzacionalno ispao u Kupu od četvrtoligaša Kurilovca, pulski sastav je priredio još jedno iznenađenje. Ovoga puta ugodno srušivši doprvaka Dinamo.

Junak susreta bio je nigerijski napadač Salim Fago Lawal, koji je postigao dva gola (10, 32), dok je gol za Dinamo zabio Monsef Bakrar (81). Dinamo je imao čak 20 kornera, gosti su uputili i skoro 30 udaraca, no bodovi su ostali u Puli.

Bio je to drugi poraz Dinama u nizu nakon maksimirske “pljuske” od Celte Vigo, treći u zadnja četiri susreta, te treći uzastopni gostujući u HNL-u. “Modri” sada ponovo imaju četiri boda zaostatka za Hajdukom koji je u subotu porazio Osijek.

Hajduk vodi na ljestvici s 29 bodova, Dinamo ima 25, a treći je Varaždin s 19 bodova koliko ima i Istra 1961. Slijede Slaven Belupo s 18, Lokomotiva sa 17 bodova… Zadnje dvije pozicije drže Vukovar 1991 s 11 i Osijek s 10 bodova.