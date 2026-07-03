VAR drama: U odluci koja je izbacila Hrvatsku presudila – kosa!

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

FIFA je na svojim službenim stranicama dodatno pojasnila odluku iz završnice susreta Hrvatske i Portugala, u kojem je poništen pogodak Joška Gvardiola za 2:2.

Prema objašnjenju, ključnu ulogu imala je tehnologija Connected Ball ugrađena u loptu, koja je navodno detektirala da je Igor Matanović u skoku dotaknuo loptu u akciji koja je prethodila pogotku. Na temelju tog podatka, sudac Espen Eskas dosudio je zaleđe i poništio gol.

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Akcija je krenula nakon ubačaja s lijeve strane, lopta je u skoku prošla kroz gužvu u kaznenom prostoru, nakon čega je došla do Marija Pašalića, koji je potom asistirao Gvardiolu za pogodak. Međutim, prema VAR tumačenju i podacima iz senzora, Matanovićev kontakt bio je dovoljan da se akcija proglasi nedozvoljenom zbog zaleđa Pašalića koji je prethodno bio u offside poziciji.

Ipak, odluka je izazvala brojne dvojbe jer nema jasnog vizualnog dokaza da je upravo Matanović dotaknuo loptu prije nego što se ona odbila od portugalskog braniča Renata Veige, što dodatno otvara prostor za raspravu.

Sudac je nakon pregleda snimke dobio informaciju da je senzor registrirao kontakt, uključujući i mogući dodir dijela kose u skoku, što je u konačnici utjecalo na odluku.

FIFA je pritom pojasnila i pravilo o kontaktu s kosom, navodeći da se kosa može smatrati dijelom tijela samo ako značajno utječe na kretanje lopte, primjerice u slučajevima izraženog kontakta s većom količinom kose, poput punđe.

Odluka je tako dodatno podijelila javnost i otvorila raspravu o preciznosti nove tehnologije u nogometu.