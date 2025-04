Van Dijk o Trentu: ‘U Liverpoolu će ga uvijek pamtiti po dobrome’

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira via Guliver

Liverpool je stigao na prag 20. naslova prvaka u ligi. Junak pobjede nad Leicesterom bio je strijelac jedinog pogotka, Trent Alexander-Arnold, koji još nije potpisao produženje ugovora.

Dijete Liverpoola i jedan od najboljih desnih bekova na svijetu ima ugovor do kraja lipnja. Još uvijek ga nije produžio, a prema brojnim informacijama već se dogovorio s Real Madridom da im se pridruži kao slobodan igrač.

Ipak, kapetan Redsa, Virgil van Dijk, pohvalio je svog suigrača i zamjenika kapetana za sve što je učinio za klub.

“Otkako sam došao u klub, on je bio fantastičan. Ostat će upamćen po mnogo čemu dobrome za Liverpool, čak i ako odluči otići. Što god da se dogodi u budućnosti, to je nešto što će morati riješiti sa svojom obitelji. Ali on je i dalje igrač Liverpoola i važan za našu momčad”, rekao je Van Dijk.

Upravo je Van Dijk produžio ugovor s Liverpoolom, a isto je učinio i Mohamed Salah.