Van der Vaart Ronalda nazvao sebičnim, ovaj mu sarkastično odgovorio: Tko je ovaj lik?

Rafael Boro by Guliver

Cristiano Ronaldo, koji je od 2009. do 2018. nosio dres Real Madrida i ostvario impresivan učinak od 450 golova i 131 asistencije u 438 utakmica, ponovno je u fokusu nakon komentara bivšeg suigrača Rafaela van der Vaarta.

Nizozemski veznjak, koji je s Ronaldom dijelio svlačionicu u Realu, govorio je o njegovim radnim navikama uz duhovitu, ali neobičnu 18+ izjavu te istaknuo Portugalčevu sebičnost na terenu.

“Uvijek to govorim kao šalu, ali Ronaldo je jedini igrač čiji penis nisam vidio. Uvijek je bio prvi na treningu i zadnji koji bi s njega odlazio. Njegovo tijelo? Nevjerojatno. Stroj. Za njega su teretana, prehrana i spavanje bili važniji čak i od treninga,” rekao je Van der Vaart. Dodao je i da je Ronaldo bio izrazito sebičan: “Bio je nesretan ako bismo pobijedili 6:0, a on nije zabio. Ali, ako bi zabio dva gola, a mi izgubili, sve je bilo u redu. No, to nije bilo problematično ponašanje – samo je želio postići svoje golove.”

Ronaldo je na društvenim mrežama reagirao na ove izjave. Na stranici koja je prenijela Van der Vaartove komentare o sebičnosti, odgovorio je kratkim, ali provokativnim komentarom: “Tko je ovaj tip?”

Britanski mediji usporedili su Ronaldov odgovor s poznatom replikom Conora McGregora, MMA borca, koji je tijekom konferencije za medije jednom prilikom s istom frazom nastojao poniziti suparnika Jeremyja Stephensa. McGregor je, inače, poznat po bezobraznim i provokativnim istupima, iako je nedavno osuđen za ozbiljno kazneno djelo.