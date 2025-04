Van der Vaart napao igrača Reala: ‘Znaš, on je malo idiot’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nizozemski reprezentativac i nekadašnji veznjak Reala Rafael van der Vaart ponovno je napao jednog igrača Real Madrida zbog izvedbe protiv Arsenala u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka iz koje su Kraljevi ispali s ukupnih 5:1.

U emisiji Ziggo Sport, Van der Vaart i njegov sunarodnjak Theo Janssen raspravljali su o incidentu u kojem je Antonio Rudiger, prema njihovom mišljenju, namjerno nagazio Arsenalovog igrača Lewisa-Skellyja. Van der Vaart je bio posebno oštar.

POVEZANO Bellingham najavljivao ‘remontadu’, sada se ispričava navijačima Real Madrida VIDEO / Pogledajte golove kojima su Topnici ispratili Real iz Lige prvaka!

“Što se tiče Rudigera, svi mislimo da je to bilo namjerno kad je stao na protivnika… Igrao je u Stuttgartu dok sam ja bio u Njemačkoj. Udario me u trbuh i odmah je dobio crveni karton… Da, znaš, on je malo idiot”, rekao je Van der Vaart o situaciji u kojoj je Rudiger pao na jednog Arsenalova igrača, a njegova mu je desna noga završila gotovo na prsima suparnika.

A onda je Van der Vaart dodao:

“Dok pobjeđuješ, sve je igra i zabava, ali kad izgubiš, sve se mijenja… Svi se sjećamo dvoboja s (Erlingom) Haalandom… Držao ga je, skakao po njemu i stalno radio prekršaje. Na taj ga je način potpuno neutralizirao na dvije utakmice. I to nešto govori o njemu.”