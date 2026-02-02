Valinčić se vratio nakon tri mjeseca pa poručio: ‘Idemo zgaziti sve’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Dinamo je na Maksimiru svladao Vukovar 3:1 u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a.

Junak utakmice bio je Dion Drena Beljo s dva pogotka, koje je postigao u 42. i 84. minuti, dok je treći gol za Plave dodao Monsef Bakrar u 68. minuti. Jedini strijelac za goste bio je Lovro Banovec u 74. minuti. Ovom pobjedom momčad Marija Kovačevića stigla je do 44 boda i povećala prednost ispred drugoplasiranog Hajduka na sedam bodova, nakon što su Splićani ranije poraženi od Gorice. Sjajni Beljo, razigrani Dinamo pobjegao Hajduku na plus 7 Kovačević: Jagušić? Ne bih komentirao, ali sad nam treba još jedan vezni igrač! Posebnu pažnju privukao je povratak Morisa Valinčića, koji je u svom prvom nastupu nakon ozljede odigrao 85 minuta. Desni bek bio je standardan cijele sezone sve do kraja listopada, kada je zbog teške ozljede gležnja morao napustiti teren na poluvremenu utakmice protiv Vukovara u Vinkovcima. Nakon susreta dao je izjavu za klupsku televiziju.

Komentar utakmice?

“Kao prvo, mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, da smo je od prve do zadnje minute kontrolirali. Igrali smo dobro, imali smo svoj određeni tempo. Mislim da smo danas odigrali u kontinuitetu 90 minuta dobro i mislim da smo mogli zabiti još koji gol.”

Rezultat zvuči premalo s obzirom na prilike.

“Pa da, dobro su svi ušli na kraju, zamjene su napravili isto svoje, tako da svim dečkima stvarno sve pohvale.”

Dinamo sada ima sedam bodova više od Hajduka.

“Pa dobro, nećemo još gledati tablicu. Tablica se gleda na kraju, idemo sada, sve do kraja sezone, zgaziti sve i to je to.”

Kako je izgledao vaš put od Vukovara do Vukovara?

“Da, evo, prošlo je dosta, već tri mjeseca, tako da sigurno sam jako sretan i nadam se da će me samo zdravlje poslužiti. Fenomenalno sam se osjećao na terenu.”

Slijedi Rijeka.

“Pobijediti. Nećemo se nikoga bojati, idemo to zgaziti kao što sam rekao i to je to.”