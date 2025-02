Vahid Halilhodžić za SK o krizi u Dinamu i ključnom problemu: ‘To je malo nelogično i neozbiljno’

Podijeli :

Karizmatični nogometni trener Vahid Halilhodžić, koji trenutačno boravi u Dubrovniku gdje ima kuću, za Sportklub se osvrnuo na situaciju u zagrebačkom Dinamu.

Iako Vahid Halilhodžić na klupi zagrebačkog Dinama nije dugo ostao, mnogim navijačima Modrih ostao je u lijepom sjećanju. U svibnju 2011. godine – dva kola prije kraja prvenstva – praktički preko noći dobio je otkaz na mjestu trenera Dinama, a razlog je verbalni sukob s tada glavnim čovjekom kluba Zdravkom Mamićem. No, o toj temi nije želio govoriti. Usprkos svemu što se dogodilo prije gotovo 14 godina Halilhodžić kaže kako i dalje prati i gleda Dinamo. I upravo to dovoljno govori da njegova riječ i danas ima težinu.

Tako je u ekskluzivnom razgovoru za SportKlub Vahid Halilhodžić analizirao turbulentnu situaciju u kojoj se Dinamo našao.

“A čujte, Dinamo, ako nije na prvom mjestu, tu je kriza, onda taj medijski pritisak, pritisak s mnogih strana. To je tako kad si trener u Dinamu. Nažalost, uvijek u svim klubovima tako je i u Dinamu, najveći krivac uvijek ispadne trener, ali malo nelogično i malo neozbiljno da Dinamo, kao tako veliki klub, toliko već mijenja tih trenera.”

U kratkom razdoblju na klupi ‘Modrih’ su bili Sergej Jakirović, Nenad Bjelica i od nedavno Fabio Cannavaro:

“Da, to je ipak malo previše, pogotovo ako govorimo o stabilnosti koju treba stvoriti. Znate da jedan trener ne može za kratko vrijeme nešto napraviti. OK, može se doći do trenutnog rezultata, međutim treba i te kritike prihvatiti, ali i nastaviti raditi. Treba se pokušati vratiti na ono mjesto koje Dinamo zaslužuje. Svi ti kritičari, često puta i neki treneri s ovih prostora koji vole da se čuju i vole kritizirati, očito se nadaju kako će jednog dana doći u Dinamo. No, u svakom slučaju treba sad jedan inat da se pojavi kod igrača, kod stručnog stožera i svih zajedno, samo zajednički mogu izaći iz ovakvih situacija koja nije ni malo lagana. Posljednji poraz u prvenstvu od Rijeke 4:0 sve govori“, kazao je legendarni Vaha.

Dotakli smo se čestih promjena trenera. Vodio je klub Sergej Jakirović za kojeg su svi rekli kako je radio odličan posao. No, ostaje dojam da je olako potrošen. Nakon njega vratio se u klub Nenad Bjelica, ali ni on nije dugo ostao. Na koncu je umjesto njega stigao Fabio Cannavaro.

“Pa čujte, tako brzo, lagano da se osramoti neki trener. Ja ne poznajem sve te trenere, ne znam kako rade tako da ne mogu ocjenjivati. Ja radim sa strane, pošto nemam uvid u sve to. Evo, u Manchester City radi Pep Guardiola koji je godinama najbolji trener. Sad mu je rezultat katastrofalan jer 5, 6 susreta su izgubili u nizu. Nijedan trener na svijetu ne bi mogao to izdržati! No, njega šefovi i dalje drže i njegov rad im nije ni malo upitan. On nastavlja raditi, iako su rezultati katastrofalni za jednu ekipu kao Manchester City koja ima tako velik budžet. Ukratko, trener je važna karika, ali nije odlučujuća u svemu. Tako i kad je Dinamo u pitanju sve vrijedne komponente mogu utjecati da jednog dana klub, jedna ekipa, jedna grupa igrača padnu u neku krizu, kakva je relacija međusobna. No, da bismo napravili analizu kako je do svega toga do došlo, treba poznavati dobro situaciju u svlačionici i oko svlačionice.“

Je li vas iznenadilo što je Fabio Cannavaro, koji nema bogato iskustvo na klupi, tijekom ove sezone postao novi trener Dinama?

“Čujete, trenera bira između ostalog i predsjednik kluba koji vjerojatno ima saznanja, ima informacije da je dobar trener. Za Dinamo je ipak malo čudno jer treba poznavati mentalitet ljudi, mentalitet svega ostalog. Cannavaro je, to svi znaju, bio veliki nogometaš. No, s druge strane kao trener nema neko veliko iskustvo, a ipak je došao u klub koji je stalno pod pritiskom da mora svake godine biti prvak. Znate, svi ti treneri koji dolaze možda nisu ni svjesni te teškoće… Kada sam došao na poziciju trenera Dinama, klub je bio na 5. ili 6. mjestu. Situacija je bila još gora nego ova danas. No, ja sam navikao na takve rezultate i ne bojim se takvih situacija i izazova. Ukratko, Dinamo se treba što prije vratiti pobjedama, a prva prilika je kup utakmica protiv Osijeka. Samo pobjede te mogu vratiti u stabilnost i raspoloženje, a ne nema priča, filozofiranje, te ovo, te ono… Treba mobilizirati sve moguće stvari.“

Nakon kupa protiv Osijeka koji je na rasporedu u srijedu 2. ožujka, u nedjelju, Dinamo čeka derbi na Maksimiru protiv Hajduka koji mu je pobjegao šest bodova. Koliko uopće stignete pratiti HNL?

“Pratim ja redovito Dinamo, ali ne mogu gledati baš svaku utakmicu, pogotovo kad sam u Parizu. Sada sam trenutačno u Hrvatskoj točnije u Dubrovniku, pa ću moći u nedjelju pratiti u miru derbi. U svakom slučaju pratim Dinamo i znam sve što se događa u klubu.“

Vodeća na ljestvici HNL-a je Rijeka koja nakon derbija i pobjede 4:0 sad bježi Dinamu čak sedam bodova. Kako komentirate Rijeku za koju kažu da je hit sezone?

“Iskreno, Rijeku nisam previše gledao ove sezone da bih mogao nešto konkretno reći. No, činjenica je kako trener Rijeke Radomir Đalović radi izvanredan posao. No, isto tako moram reći da je to potpuno drugačija sredina od recimo Dinama. S druge strane Hajduk je opet poseban priča. No, kad je Rijeka u pitanju njihovi rezultati govore da se dobrom putu i da očito igrači i treneri dobro rade te im treba čestitati.“