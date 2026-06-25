Vaha za SK nakon povijesnog plasmana BiH: ‘Ovaj dvojac posebno me oduševio’

Bosna i Hercegovina plasirala se u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede 3:1 protiv Katara u posljednjem kolu skupine. Tim rezultatom BiH je zauzela treće mjesto i izborila nastavak natjecanja među 32 najbolje reprezentacije turnira.
Bosna i Hercegovina plasirala se u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede 3:1 protiv Katara u posljednjem kolu skupine. Tim rezultatom BiH je zauzela treće mjesto i izborila nastavak natjecanja među 32 najbolje reprezentacije turnira.
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