Vaha za SK nakon povijesnog plasmana BiH: ‘Ovaj dvojac posebno me oduševio’

Utakmica je bila borbena, a ključ uspjeha bila je veća agresivnost, više trke i bolja organizacija igre u odnosu na ranije susrete. Iako je protivnik bio slabiji, BiH je posao odradila ozbiljno i zasluženo stigla do pobjede.

Legendarni trener Vahid Halilhodžić nakon utakmice za Sport Klub dao je svoje viđenje nastupa Bosne i Hercegovine.

“Utakmica je bila borbena. Mora se priznati da Katar nije neki veliki protivnik, međutim, borbenost, zrelost i htijenje bili su dovoljni da Bosna i Hercegovina postigne ta tri gola, što je bilo dovoljno za pobjedu. Sada idu dalje kao treći u skupini”, rekao je Vaha u uvodu pa nastavio:

“Ovo je izvanredan rezultat i treba im čestitati. To je povijesna pobjeda koja će biti dovoljna da Bosna i Hercegovina prođe u sljedeću nokaut fazu. Ja im čestitam, to je veliki uspjeh. No, treba reći da nisu imali tešku skupinu, ali u svakom slučaju zaslužuju velike čestitke i trebaju tako nastaviti dalje.”

Na pitanje o pojedincima, Halilhodžić je posebno izdvojio mlađe igrače:

“Mene su oduševili mladi igrači, posebno Alajbegović i Bajraktarević koji su vrlo talentirani i imaju dobru tehniku. Tu su i veterani, tako da je to zapravo dobra kombinacija iskusnih igrača i mladih momaka. To je jedna fina skupina igrača i više sam nego zadovoljan što je Bosna i Hercegovina upisala pobjedu. Sada čekamo protivnika, hoće li to biti SAD ili Njemačka, vidjet ćemo.”

Analizirajući igru, naglasio je promjenu pristupa i veću agresivnost u odnosu na prethodne utakmice:

“Reprezentaciji BiH trebala je pobjeda i ovoga su puta igrali mnogo agresivnije. Bilo je više presinga i borbenosti, što je vjerojatno doprinijelo tome da postignu ta tri gola. Igrački blok bio je postavljen znatno više, a igrači u prvoj liniji puno su radili kako bi stvarali taj pritisak. To je dovodilo do toga da igrači Katara često gube lopte u izgradnji napada. Izbornik Barbarez dobro je to pripremio i veseli me ta napadačkija, ofenzivnija i ambicioznija igra koju je Bosna i Hercegovina pokazala. Sada čekamo nokaut fazu.”