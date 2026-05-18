Vaha: Pokušao sam zaustaviti maskirane muškarce, zabranili su mi. Nikad ovo nisam doživio

Vahid Halilhodžić nije mogao vjerovati svojim očima nakon mučnih scena koje su dovele do prekida utakmice Nantesa i Toulousea.
Utakmica posljednjeg, 34. kola francuske Ligue 1 između Nantesa i Toulousea prekinuta je u 22. minuti zbog upada na travnjak domaćih navijača.
Legendarni je stručnjak u jednom trenutku sam je pokušao smiriti podivljale navijače i urazumiti ih, no scene kaosa potpuno su zasjenile njegov odlazak. A sve je počelo kao savršen oproštaj od ikone kluba, što su navijači potvrdili i velikom porukom na tribini.
Francuski medij RMC Sport navodi da je bijesni Halilhodžić prvo pokušao ući u verbalni obračun s huliganima, nakon čega se potpuno slomio. Kamere su snimile bivšeg trenera Dinama kako neutješno plače na klupi, a mediji prenose da je u suzama dočekao i službeni prekid u svlačionici.
“Trener Vahid teško je proživljavao ove kaotične scene”, pisali su francuski mediji o tužnom završetku jedne velike nogometne ere.
Nešto kasnije, na konferenciji za medije Halilhodžić je pričao vrlo emotivno o svemu što se dogodilo.
“Što reći nakon ovoga”, počeo je.
Nakon duge pauze nastavio je:
“Ovo je jako ozbiljno. Iz sportskog kuta, klub je ispao u drugu ligu, a ova dramatična situacija stvari čini još gorima. Bit će sankcija. Tužno je to.”
U jednom trenutku i sam je krenuo na travnjak prema navijačima.
“Jesam, bila je to moja posljednja utakmica. Pripremao sam momčad za pobjedu i dobro smo počeli. Volio bih da smo završili malom pobjedom, čak i beznačajnom. Za čast, za ponos. Nažalost, vidjeli ste što se dogodilo. Krenuo sam prema maskiranim muškarcima. Pokušao sam ih zaustaviti, ali zaštitar mi je rekao da ne smijem. Mogu razumjeti da su frustrirani i nesretni, ali ovo nije ispravno. Klub to ne zaslužuje”, objasnio je legendarni Vaha koji se vratio na klupu Nantesa u ožujku ove godine kako bi ga pokušao spasiti od ispadanja, ali nije uspio.
Odnosi između navijača i vodstva kluba već su neko vrijeme bili nagriženi, ali Halilhodžić smatra da to nije razlog za ovakvo ponašanje.
“Postoji animozitet prema vodstvu kluba, ali morate razlikovati vodstvo i klub. Nantes nije definiran predsjednikom i vlasnikom. Svi smo navijači ovog kluba i svi žalimo za ovim što se dogodilo. U preko 40 godina igračke i trenerske karijere nikad nisam doživio ovakvo što. I to u posljednjoj utakmici. Ovo će sa mnom ostati zauvijek.”
Kakva je bila atmosfera među igračima u svlačionici?
“Zahvalio sam igračima i stožeru. Neki su igrači pričali. U svakoj utakmici, osim u prvom poluvremenu protiv Metza, bili su potpuno koncentrirani. Moglo je završiti i drukčije. Teško je…”
Poruka navijačima?
“Od mog dolaska, nije bilo previše aplauza ni protesta. Nije bilo puno loših situacija s navijačima. Shvatili su da se momčad bori i daje sve. Do večeras, nisam vidio nikakvo loše ponašanje prema igračima.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!