Vaha: Pokušao sam zaustaviti maskirane muškarce, zabranili su mi. Nikad ovo nisam doživio

Podijeli :

Guliver Images

Vahid Halilhodžić nije mogao vjerovati svojim očima nakon mučnih scena koje su dovele do prekida utakmice Nantesa i Toulousea.

Utakmica posljednjeg, 34. kola francuske Ligue 1 između Nantesa i Toulousea prekinuta je u 22. minuti zbog upada na travnjak domaćih navijača.

Legendarni je stručnjak u jednom trenutku sam je pokušao smiriti podivljale navijače i urazumiti ih, no scene kaosa potpuno su zasjenile njegov odlazak. A sve je počelo kao savršen oproštaj od ikone kluba, što su navijači potvrdili i velikom porukom na tribini.

Francuski medij RMC Sport navodi da je bijesni Halilhodžić prvo pokušao ući u verbalni obračun s huliganima, nakon čega se potpuno slomio. Kamere su snimile bivšeg trenera Dinama kako neutješno plače na klupi, a mediji prenose da je u suzama dočekao i službeni prekid u svlačionici.

“Trener Vahid teško je proživljavao ove kaotične scene”, pisali su francuski mediji o tužnom završetku jedne velike nogometne ere.

VEZANA VIJEST Mučan kraj karijere za Halilhodžića: Legendarni trener se i rasplakao Kaos u Nantesu: Utakmica prekinuta, Halilhodžić htio obračun s navijačima

Nešto kasnije, na konferenciji za medije Halilhodžić je pričao vrlo emotivno o svemu što se dogodilo.

“Što reći nakon ovoga”, počeo je.

Nakon duge pauze nastavio je:

“Ovo je jako ozbiljno. Iz sportskog kuta, klub je ispao u drugu ligu, a ova dramatična situacija stvari čini još gorima. Bit će sankcija. Tužno je to.”

U jednom trenutku i sam je krenuo na travnjak prema navijačima.

“Jesam, bila je to moja posljednja utakmica. Pripremao sam momčad za pobjedu i dobro smo počeli. Volio bih da smo završili malom pobjedom, čak i beznačajnom. Za čast, za ponos. Nažalost, vidjeli ste što se dogodilo. Krenuo sam prema maskiranim muškarcima. Pokušao sam ih zaustaviti, ali zaštitar mi je rekao da ne smijem. Mogu razumjeti da su frustrirani i nesretni, ali ovo nije ispravno. Klub to ne zaslužuje”, objasnio je legendarni Vaha koji se vratio na klupu Nantesa u ožujku ove godine kako bi ga pokušao spasiti od ispadanja, ali nije uspio.

Odnosi između navijača i vodstva kluba već su neko vrijeme bili nagriženi, ali Halilhodžić smatra da to nije razlog za ovakvo ponašanje.

“Postoji animozitet prema vodstvu kluba, ali morate razlikovati vodstvo i klub. Nantes nije definiran predsjednikom i vlasnikom. Svi smo navijači ovog kluba i svi žalimo za ovim što se dogodilo. U preko 40 godina igračke i trenerske karijere nikad nisam doživio ovakvo što. I to u posljednjoj utakmici. Ovo će sa mnom ostati zauvijek.”

Kakva je bila atmosfera među igračima u svlačionici?

“Zahvalio sam igračima i stožeru. Neki su igrači pričali. U svakoj utakmici, osim u prvom poluvremenu protiv Metza, bili su potpuno koncentrirani. Moglo je završiti i drukčije. Teško je…”

Poruka navijačima?

“Od mog dolaska, nije bilo previše aplauza ni protesta. Nije bilo puno loših situacija s navijačima. Shvatili su da se momčad bori i daje sve. Do večeras, nisam vidio nikakvo loše ponašanje prema igračima.”

Što sada?

“Moram malo odmoriti. Ova su me dva mjeseca duboko pogodila. Ovo je prvi put da nisam ostvario sportski cilj. Šok mi je.”