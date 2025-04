Vaha: Dinamo je neozbiljan, svi napadaju trenera, ali nije on uvijek kriv za sve

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Dio navijača Dinama priželjkuje povratak legendarnog Vahida Halilhodžića na trenersku klupu. Situacija u Maksimiru postaje sve napetija jer momčad zaostaje u utrci za naslov prvaka Hrvatske. Vodeći Hajduk bježi Dinamu osam bodova, dok druga Rijeka ima sedam bodova više, osam kola do kraja.

“Trenutno sam u Francuskoj, pa nisam u mogućnosti pratiti situaciju u klubu. Sjećam se da sam i prošli put došao u Dinamo kada je klub bio u krizi (2010-2011.), ali sada je situacija puno teža, jer je cilj ponovno postati prvak. Neuspjeh u osvojenju naslova bio bi veliki problem, kako sportski, tako i financijski. Klub je već promijenio tri trenera, što nije dobar znak i pomalo djeluje neozbiljno”, rekao je Vahid Halilhodžić za Dnevni avaz pa se osvrnuo na Dinamove šanse za naslov.

“Trener koji dođe sada mora potpuno preokrenuti situaciju i pobijediti sve utakmice do kraja. Samo sa svim pobjedama do kraja prvenstva možda će moći imati šanse za osvajanje titule, ali to će biti izuzetno teško.”

Halilhodžić naglašava kako je stanje u Dinamu izuzetno kompleksno, osobito s obzirom na to da se bliži završnica prvenstva.

“Ne znam što se događa u svlačionici, niti koliko je uprava, posebno ljudi oko Zajeca, složena i je li uopće prisutna harmonija među rukovodstvom. Teško je reći. Svi napadaju trenera, ali nije uvijek trener kriv za sve. Cannavaro je došao u trenutku kada nije poznavao specifičnosti kluba, vjerojatno mu je trebalo više vremena da se adaptira. Nije uspio nametnuti svoje ideje i nije uspio ući u sklad s igračima. Sve što govorim, to je samo moje viđenje sa strane”, zaključio je legendarni Vaha.