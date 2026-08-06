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UŽIVO RIJEKA – ILVES 1:0 Riječani traže drugi gol, bivši vratar Dinama sjajno brani

Conference League 6. kol 202619:50 > 22:41 0 komentara
Natasa Kupljenik SPP via Guliver

Nogometaši Rijeke u četvrtak do 20:45 na Rujevici igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv finskog Ilvesa. Nakon prolaska Derry Cityja u prethodnoj rundi, Riječani su favoriti i protiv Ilvesa te se nadaju nastavku dobre forme u uvodu sezone.

22:41

90'+5

Kraj utakmice, Rijeka je zasluženo pobijedila Ilves, ali samo s 1:0 tako da se još ne smiju ni izbliza opustiti uoči revanša u Finskoj.

22:38

90'+3

Nova šansa Rijeke i nova obrana Krkalića. Rukavina je probio bok i ubacio u srce kaznenog prostora na Majstorovića, no kapetan Rijeke pucao je mlako, ravno u vratara Ilvesa. Da je tu bio Fruk ili Janković, vjerojatno bi bio gol, šteta.

22:36

90'

Igrat će se najmanje pet minuta sudačke nadoknade.

Izašao je Gojak, u igri je Ćubelić.

22:29

83'

Za Devetka je utakmica završena, ulazi Rukavina.

I završna zamjena Ilvesa - Tamminen umjesto Kange.

22:27

82'

Ponovno brani Krkalić, ovaj put na udarac Jankovića. Jako dobro izdanje bivšeg vratara Dinama.

22:25

80'

Uspavanku u drugom dijelu sada je razdrmao Oreč silovitim udarcem iz daljine, no ponovno je Krkalić pokazao kvalitetu i obranio mu pokušaj!

22:25

79'

Ulazimo polako u zadnjih desetak minuta. Omjer u udarcima u okvir je 7-1 za Rijeku, ali samo 1:0 je u golovima.

22:18

72'

Još dvije zamjene i kod Ilvesa. Miettunen i Sacko u igri su umjesto Popovitcha i Väisänena.

22:17

72'

Dvostruka promjena kod Rijeke. Puljić i Lasickas mijenjaju Adu-Adjeija i Dantasa.

22:13

67'

Trudi se Rijeka doći do novog pogotka, ali ne ide. Finci su žilavi, Riječanima nedostaje konkretnosti u završnici.

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