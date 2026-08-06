UŽIVO RIJEKA – ILVES 1:0 Riječani traže drugi gol, bivši vratar Dinama sjajno brani

Nogometaši Rijeke u četvrtak do 20:45 na Rujevici igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv finskog Ilvesa. Nakon prolaska Derry Cityja u prethodnoj rundi, Riječani su favoriti i protiv Ilvesa te se nadaju nastavku dobre forme u uvodu sezone.
90'+5
Kraj utakmice, Rijeka je zasluženo pobijedila Ilves, ali samo s 1:0 tako da se još ne smiju ni izbliza opustiti uoči revanša u Finskoj.
90'+3
Nova šansa Rijeke i nova obrana Krkalića. Rukavina je probio bok i ubacio u srce kaznenog prostora na Majstorovića, no kapetan Rijeke pucao je mlako, ravno u vratara Ilvesa. Da je tu bio Fruk ili Janković, vjerojatno bi bio gol, šteta.
90'
Igrat će se najmanje pet minuta sudačke nadoknade.
Izašao je Gojak, u igri je Ćubelić.
83'
Za Devetka je utakmica završena, ulazi Rukavina.
I završna zamjena Ilvesa - Tamminen umjesto Kange.
82'
Ponovno brani Krkalić, ovaj put na udarac Jankovića. Jako dobro izdanje bivšeg vratara Dinama.
80'
Uspavanku u drugom dijelu sada je razdrmao Oreč silovitim udarcem iz daljine, no ponovno je Krkalić pokazao kvalitetu i obranio mu pokušaj!
79'
Ulazimo polako u zadnjih desetak minuta. Omjer u udarcima u okvir je 7-1 za Rijeku, ali samo 1:0 je u golovima.
72'
Još dvije zamjene i kod Ilvesa. Miettunen i Sacko u igri su umjesto Popovitcha i Väisänena.
72'
Dvostruka promjena kod Rijeke. Puljić i Lasickas mijenjaju Adu-Adjeija i Dantasa.
67'
Trudi se Rijeka doći do novog pogotka, ali ne ide. Finci su žilavi, Riječanima nedostaje konkretnosti u završnici.
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