UŽIVO RIJEKA – HAJDUK (18:00) Jadranski derbi španjolskog štiha, Livaja na klupi

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca. Pomagat će mu Goran Pataki (Đakovo) i Kristijan Novosel (Valpovo), četvrti je sudac Zdenko Lovrić (Đakovo), a u VAR sobi su Ivan Matić i Ante Čuljak.

Erceg je do sada i Rijeci i Hajduku sudio po 11 utakmica. Rijeka ima odličan omjer s njim kao sucem (8-2-1), dok je Hajduk nešto lošiji (5-3-3).

Ove je sezone Erceg dvaput sudio Hajduku, u domaćoj pobjedi nad Slaven Belupom 3:0 i domaćem porazu od Dinama 2:0. Rijeci još nije sudio u aktualnoj sezoni.