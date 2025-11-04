UŽIVO

UŽIVO OD 21:00 / Spektakularna večer Lige prvaka: Dva okršaja ‘titana’, tri Hrvata u akciji

Champions League 4. stu 202519:12 > 19:52 0 komentara
AP Photo/Jon Super via Guliver

Četvrto kolo Lige prvaka počinje u 18:45 utakmicama Napolija i Eintrachta te Slavije Prag i Arsenala, a od 21 sat slijedi sedam susreta, među kojima se izdvajaju okršaji Liverpoola i Real Madrida te PSG-a i Bayerna, koji su dosad ostvarili po tri pobjede. Od hrvatskih igrača večeras će nastupiti Ivan Perišić (PSV), Dominik Kotarski (Kopenhagen) i Josip Stanišić (Bayern).

19:52

Derbi favorita za Ligu prvaka

Od 21 sat će na teren izaći jedni od favorita za Ligu prvaka. PSG će u Parizu dočekati Bayern. 

Nešto više od sat vremena prije susreta stigli su sastavi. 

PSG: Chevalier - Hakimi - Marquinhos - Pacho - Mendes - Zaire-Emery - Vitinha - Ruiz - Kvaratskhelia - Dembele - Barcola 

Bayern: Neuer - Stanišić - Tah - Upamecano - Laimer - Kimmich - Pavlović - Olise - Diaz - Gnabry - Diaz - Kane

19:49

Stigli su sastavi za jedan od derbija večeri

Liverpool i Real Madrid će na Anfieldu započeti jedan od derbija večeri.

Malo više od sat vremena prije početka susreta stigli su sastavi. 

Liverpool: Mamardashvili - Bradley - Konate - Van Dijk - Robertson - Szoboszlai - Gravenberch - Mac Allister - Salah - Ekitike - Wirtz

Real Madrid: Courtois - Valverde - Militao - Huijsen - Carreras - Tchouameni - Camavinga - Guler - Bellingham - Vinicius Junior - Mbappe 

19:11

Tri hrvatska igrača u akciji

Hrvatska će večeras od 21 sat imati tri predstavnika u Ligi prvaka. Josip Stanišić, koji se nedavno vratio nakon ozljede, trebao bi startati za Bayern protiv PSG-a, dok se Ivan Perišić s PSV-om očekuje u početnoj postavi protiv Olympiacosa, a Dominik Kotarski s Kopenhagenom protiv Tottenhama u Londonu.

Svi večerašnji susreti:

Liverpool - Real Madrid

PSG - Bayern

Juventus - Sporting 

Olympiacos - PSV

Tottenham - Kopenhagen

Bodo/Glimt - Monaco

Atletico Madrid - Royale Union SG

19:09

19:08

Dvije utakmice igraju se u ranijem terminu

U ranijem terminu od 18:45 igraju Napoli i Eintracht Frankfure te Slavia Prag i Arsenal, a tekstualni prijenos tih utakmica možete pratiti OVDJE.

