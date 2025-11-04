UŽIVO OD 21:00 / Spektakularna večer Lige prvaka: Dva okršaja ‘titana’, tri Hrvata u akciji

Četvrto kolo Lige prvaka počinje u 18:45 utakmicama Napolija i Eintrachta te Slavije Prag i Arsenala, a od 21 sat slijedi sedam susreta, među kojima se izdvajaju okršaji Liverpoola i Real Madrida te PSG-a i Bayerna, koji su dosad ostvarili po tri pobjede. Od hrvatskih igrača večeras će nastupiti Ivan Perišić (PSV), Dominik Kotarski (Kopenhagen) i Josip Stanišić (Bayern).
Derbi favorita za Ligu prvaka
Od 21 sat će na teren izaći jedni od favorita za Ligu prvaka. PSG će u Parizu dočekati Bayern.
Nešto više od sat vremena prije susreta stigli su sastavi.
PSG: Chevalier - Hakimi - Marquinhos - Pacho - Mendes - Zaire-Emery - Vitinha - Ruiz - Kvaratskhelia - Dembele - Barcola
Bayern: Neuer - Stanišić - Tah - Upamecano - Laimer - Kimmich - Pavlović - Olise - Diaz - Gnabry - Diaz - Kane
Stigli su sastavi za jedan od derbija večeri
Liverpool i Real Madrid će na Anfieldu započeti jedan od derbija večeri.
Malo više od sat vremena prije početka susreta stigli su sastavi.
Liverpool: Mamardashvili - Bradley - Konate - Van Dijk - Robertson - Szoboszlai - Gravenberch - Mac Allister - Salah - Ekitike - Wirtz
Real Madrid: Courtois - Valverde - Militao - Huijsen - Carreras - Tchouameni - Camavinga - Guler - Bellingham - Vinicius Junior - Mbappe
Tri hrvatska igrača u akciji
Hrvatska će večeras od 21 sat imati tri predstavnika u Ligi prvaka. Josip Stanišić, koji se nedavno vratio nakon ozljede, trebao bi startati za Bayern protiv PSG-a, dok se Ivan Perišić s PSV-om očekuje u početnoj postavi protiv Olympiacosa, a Dominik Kotarski s Kopenhagenom protiv Tottenhama u Londonu.
Svi večerašnji susreti:
Liverpool - Real Madrid
PSG - Bayern
Juventus - Sporting
Olympiacos - PSV
Tottenham - Kopenhagen
Bodo/Glimt - Monaco
Atletico Madrid - Royale Union SG
Tablica Lige prvaka
Dvije utakmice igraju se u ranijem terminu
U ranijem terminu od 18:45 igraju Napoli i Eintracht Frankfure te Slavia Prag i Arsenal, a tekstualni prijenos tih utakmica možete pratiti OVDJE.
