UŽIVO OD 21:00 / Real ide po preokret kod Bayerna, Arsenal s minimalnom prednošću dočekuje Sporting

Večeras od 21 sat na rasporedu su uzvratne utakmice koje odlučuju posljednja dva sudionika polufinala. Bayern na domaćem terenu brani prednost iz prve utakmice u Madridu (2:1), dok Arsenal dočekuje Sporting nakon minimalne pobjede u gostima. Tekstualni prijenos obje utakmice možete pratiti na Sport Klubu!
19:49
Evo i sastava za okršaj na Emiratesu
ARSENAL: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Maudeke, Eze, Martinelli - Gyokeres
SPORTING: Silva - Quaresma, Diomande, Inacio, Araujo - Hjulmand, Morita - Catamo, Trincao, Goncalves - Suarez
19:47
Stigli su sastavi, Stanišić u prvih 11 Bayerna
BAYERN: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlović - Olise, Gnabry, Diaz - Kane
REAL: Lunin - Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Mendy - Diaz, Bellingham, Valverde, Guler - Mbappe, Vinicius
18:26
Tko sudi?
Slovenac Slavko Vinčić glavni je sudac u okršaju titana između Bayerna i Reala, dok će francuski arbitar Francois Letexier dijeliti pravdu u Londonu.
18:25
Atletico i PSG čekaju u polufinalu
Od jučer su poznata prva dva polufinalista Lige prvaka, a to su Atletico Madrid i PSG. Atletico će u borbi za finale igrati protiv boljeg iz dvoboja Arsenal – Sporting, dok PSG čeka pobjednika ogleda Bayern – Real Madrid.
