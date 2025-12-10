UŽIVO / Realu poništen kazneni udarac na samom startu protiv Cityja, Ivanović promašio ‘mrtvaca’!

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Večerašnji program šestog kola Lige prvaka donosi novi set utakmica od 21 sat. Najveći interes izaziva susret Real Madrida i Manchester Cityja, uz napomenu španjolskih medija da bi Xabi Alonso mogao ostati bez posla ako Real izgubi. U sastavu Cityja očekuje se Joško Gvardiol. U istom terminu bi Mislav Oršić mogao nastupiti za Pafos u gostima kod Juventusa, a Franjo Ivanović za Benficu protiv Napolija. Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača igra doma protiv Bodo/Glimta, dok Ivan Leko u drugom mandatu na klupi Club Bruggea dočekuje Arsenal. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu!