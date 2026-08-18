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UŽIVO OD 21:00 / DINAMO – VIKING Stigli su sastavi, evo s kim Kovačević napada Norvežane

Champions League 18. kol 202617:00 > 19:47 0 komentara
Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo večeras od 21 sat na Maksimiru otvara dvoboj protiv norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka. Uzvrat se igra 26. kolovoza u Stavangeru, također od 21 sat. Pobjednik će izboriti ligašku fazu Lige prvaka, dok će poraženi europski put nastaviti u ligaškoj fazi Europa lige.

19:47

Stigli su sastavi

DINAMO: Nevistić; Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić

VIKING: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen - Bell - Tripić, Askildsen, Moi, Austbo - Christiansen

17:19

Gabriel Vidović napustio Dinamo

Uoči prve utakmice play-offa Lige prvaka, Gabriel Vidović (22) napustio je Dinamo i karijeru nastavlja u Paderbornu, koji se ove sezone vraća u Bundesligu. Više pročitajte OVDJE.

17:06

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Bad Blue Boysi slave 40 godina postojanja, a veliku obljetnicu obilježit će upravo na utakmici protiv Vikinga. Tim su povodom poslali poruku navijačima.

17:03

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17:02

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‘Nosit će desetku u skupini!’

17:01

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16:59

Tko će igrati protiv Vikinga?

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16:57

Tko nedostaje?

Dinamo će protiv Vikinga biti bez Ivana Filipovića, koji odrađuje suspenziju. S druge strane, Norvežani u Zagreb stižu bez Andersa Baertelsena, Martina Ove Rosetha i Vetona Berishe, koji neće biti na raspolaganju trenerima.

16:56

Tko sudi Dinamu i Vikingu?

Utakmicu Dinama i Vikinga sudit će nizozemski sudac Serdar Gözübüyük. Pomagat će mu sunarodnjaci Patrick Inia i Rogier Honig, dok je za četvrtog suca određen Joey Kooij. Nizozemci će biti i u VAR sobi – Pol van Boekel bit će VAR sudac, a Richard Martens njegov pomoćnik. Cijela sudačka postava tako dolazi iz Nizozemske.

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