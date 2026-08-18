UŽIVO OD 21:00 / DINAMO – VIKING Stigli su sastavi, evo s kim Kovačević napada Norvežane

Dinamo večeras od 21 sat na Maksimiru otvara dvoboj protiv norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka. Uzvrat se igra 26. kolovoza u Stavangeru, također od 21 sat. Pobjednik će izboriti ligašku fazu Lige prvaka, dok će poraženi europski put nastaviti u ligaškoj fazi Europa lige.
Stigli su sastavi
DINAMO: Nevistić; Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić
VIKING: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen - Bell - Tripić, Askildsen, Moi, Austbo - Christiansen
Gabriel Vidović napustio Dinamo
Uoči prve utakmice play-offa Lige prvaka, Gabriel Vidović (22) napustio je Dinamo i karijeru nastavlja u Paderbornu, koji se ove sezone vraća u Bundesligu. Više pročitajte OVDJE.
Večerašnji dvoboj ima i posebnu težinu za Dinamove navijače
Bad Blue Boysi slave 40 godina postojanja, a veliku obljetnicu obilježit će upravo na utakmici protiv Vikinga. Tim su povodom poslali poruku navijačima.
Rođen u Hrvatskoj, a predvodi Viking protiv Dinama
Zlatko Tripić je posebno emotivno govorio o povratku u Hrvatsku. Rođen je u Rijeci, obitelj mu je iz Bosne, a odrastao je u Norveškoj. Evo kako je najavio okršaj s Dinamom.
Kovačević otkrio veliku novost pred utakmicu sezone
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Za Sport Klub je svoje viđenje dao Milivoj Bračun, član legendarne Dinamove šampionske generacije iz 1982. godine.
VIDEO / Insajder iz Norveške razotkrio sva oružja Vikinga
U goste je kod našeg Denisa Draganovića stigao Marijo Jović, hrvatski trener koji radi u Norveškom nogometnom savezu. Razgovor pogledajte OVDJE.
Tko će igrati protiv Vikinga?
Hit igrač Dinama seli na klupu, a Kovačević ima još dvije dvojbe. Više pročitajte OVDJE.
Tko nedostaje?
Dinamo će protiv Vikinga biti bez Ivana Filipovića, koji odrađuje suspenziju. S druge strane, Norvežani u Zagreb stižu bez Andersa Baertelsena, Martina Ove Rosetha i Vetona Berishe, koji neće biti na raspolaganju trenerima.
Tko sudi Dinamu i Vikingu?
Utakmicu Dinama i Vikinga sudit će nizozemski sudac Serdar Gözübüyük. Pomagat će mu sunarodnjaci Patrick Inia i Rogier Honig, dok je za četvrtog suca određen Joey Kooij. Nizozemci će biti i u VAR sobi – Pol van Boekel bit će VAR sudac, a Richard Martens njegov pomoćnik. Cijela sudačka postava tako dolazi iz Nizozemske.
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