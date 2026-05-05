UŽIVO / ARSENAL – ATLETICO 0:0 Počela je utakmica, traži se prvi putnik u finale Lige prvaka

Champions League 5. svi 202618:36 > 21:21 0 komentara
Od 21 sat na Emiratesu se igra uzvratni susret polufinala Lige prvaka, u kojem Arsenal dočekuje Atlético Madrid. Nakon remija 1:1 u prvoj utakmici, pitanje finalista i dalje je potpuno otvoreno. Engleska momčad ima prednost domaćeg terena i pokušat će to iskoristiti za plasman u finale, dok madridski klub u ulozi "underdoga" traži plasman u novo finale pod vodstvom Diega Simeonea.

21:21

20'

Sada je i Gabriel zapucao iz daljine. Iako je to bio dosta bolji pokušaj od Calafiorijevog, Oblak nije morao intervenirati.

21:10

9'

Calafiori se odlučio za udarac iz velike udaljenosti, ali otišlo je to preko vrata. 

21:07

6'

Miran početak utakmice. Arsenal dominira posjedom, dok Atletico čeka u bloku.

21:01

1'

Počela je utakmica na Emiratesu.

19:48

Stigli su sastavi

ARSENAL: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Eze, Lewis-Skelly, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard

ATLETICO: Oblak - Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Simeone, Pubill, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez

18:36

Pobjednik ide u Budimpeštu

U drugom polufinalu Lige prvaka Paris Saint-Germain je u prvoj utakmici svladao Bayern München rezultatom 5:4, pa s minimalnom prednošću ide na uzvrat koji se igra sutra u Münchenu. Time su oba polufinala i dalje potpuno otvorena, a odluka o finalistima past će u uzvratnim susretima. Podsjetimo, finale Lige prvaka zakazano je za 30. svibnja u Budimpešti, s početkom u 18 sati.

18:33

Arsenal traži svoje drugo finale, Atletico četvrto

Arsenal je u svojoj povijesti jednom stigao do finala najelitnijeg europskog natjecanja – 2006. godine, kada je poražen od Barcelone. Atlético Madrid, pak, je tri puta igrao finale Lige prvaka (1974., 2014. i 2016.), ali je u svakom navratu ostao bez trofeja.

18:31

Na koga ne mogu računati Arteta i Simeone?

Arsenal u uzvrat polufinala Lige prvaka ulazi oslabljen, bez nekoliko važnih igrača zbog ozljeda. Izvan kadra su Jurriën Timber, Mikel Merino, Kai Havertz i Martin Ødegaard. S druge strane, Atlético Madrid također ima kadrovskih problema. Simeone neće moći računati na Nicolása Gonzáleza i Pabla Barriosa, dok su Alexander Sørloth, Giuliano Simeone i Julián Álvarez pod upitnikom za večerašnji susret.

18:30

Tko sudi?

Sudio je najveći hrvatski derbi na Poljudu, sad će dijeliti pravdu u polufinalu Lige prvaka.

