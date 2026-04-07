UŽIVO OD 21 / Spektakl Reala i Bayerna, Arsenal u Lisabonu. Stigli su sastavi!

Večeras od 21 sat na rasporedu su prve utakmice četvrtfinala UEFA Champions League. U središtu pozornosti bit će veliki derbi između Real Madrid i Bayern Munich, dviju momčadi koje spadaju u najuži krug favorita za osvajanje naslova. Madridski klub izbacio je Manchester City, dok je Bayern u osmini finala postigao čak deset pogodaka protiv Atalanta. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
Istodobno će se u Lisabonu sastati Sporting CP i Arsenal. Engleska momčad juri prema naslovu prvaka u domaćem prvenstvu, ali ih čeka zahtjevan suparnik. Sporting je u osmini finala nadoknadio zaostatak protiv Bodø/Glimt pobjedom 5:0 u uzvratu nakon poraza 3:0 u prvoj utakmici, dok je Arsenal s ukupnih 3:1 eliminirao Bayer Leverkusen.
Evo i sastava iz Lisabona
Sporting: Silva - Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda - Simoes, Morita - Goncalves, Trincao, Catamo - Suarez
Arsenal: Raya - Calafiori, Gabriel, Saliba, White - Rice, Zubimendi, Odegaard - Trossard, Gyokeres, Madueke
Stigli su sastavi Reala i Bayerna
Real: Lunin - Carreras, Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold - Güler, Tchouameni, Pitarch, Valverde - Vinicius, Mbappe
Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Pavlović, Kimmich - Diaz, Gnabry, Olise - Kane
Favoriti?
Bayern i Arsenal favoriti su i to uvjerljivi za prolaz u polufinale, ali favoriti su i danas kao gosti.
- REAL MADRID 2.80
- REMI 4.20
- BAYERN 2.50
Arsenal je veliki favorit.
- SPORTING 4.80
- REMI 3.80
- ARSENAL 1.90
Tko nedostaje momčadima?
Kod Real Madrida neće nastupiti Ferland Mendy, Rodrygo, Thibaut Courtois i Dani Ceballos, dok Bayern Munich ne može računati na Cassiano Kiala, David Daiber, Sven Ulreich i Wisdom Mike.
Sporting CP je oslabljen neigranjem Morten Hjulmand, Fotis Ioannidis, Nuno Santos, Geovany Quenda i Luis Guilherme, dok Arsenal neće imati na raspolaganju Bukayo Saka, Eberechi Eze, Jurriën Timber, Mikel Merino i Piero Hincapié.
Tko su suci?
Utakmicu Reala i Bayerna sudi Englez Michael Oliver, a utakmicu Sportinga i Arsenala sudi Nijemac Daniel Siebert.
