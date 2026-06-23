UŽIVO / HRVATSKA – PANAMA 1:0 Livaković spasio Vatrene s tri sjajne obrane

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(AP Photo/Alexandra Antoniono) via Guliver Image

Hrvatska je prije tjedan dana izgubila u prvom kolu Svjetskog prvenstva od Engleske (4:2) te sada imaju priliku za popravni ispit. U Torontu će Vatreni Zlatka Dalića igrati protiv Paname s početkom u jedan sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu. Hrvatska će tražiti pobjedu kojom će si povećati šanse za šesnaestinu finala. Prijenos utakmice gledajte na HRT-u 2, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.