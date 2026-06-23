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UŽIVO / HRVATSKA – PANAMA 1:0 Livaković spasio Vatrene s tri sjajne obrane

FIFA World Cup 24. lip 20261:50 > 2:54 0 komentara
(AP Photo/Alexandra Antoniono) via Guliver Image

Hrvatska je prije tjedan dana izgubila u prvom kolu Svjetskog prvenstva od Engleske (4:2) te sada imaju priliku za popravni ispit. U Torontu će Vatreni Zlatka Dalića igrati protiv Paname s početkom u jedan sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu. Hrvatska će tražiti pobjedu kojom će si povećati šanse za šesnaestinu finala. Prijenos utakmice gledajte na HRT-u 2, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

02:54

Kraaaaaj

Hrvatska je s minimalnih 1:0 bila bolja od Paname te je minimalno osigurala treće mjesto u skupini. 

02:52

90+3'

Imala je Panama slobodan udarac s dvadesetak metara, ali udarac Murillo nije bio ni blizu okvira gola. 

02:50

90+2' Žuti karton za Hrvatsku

Petar Sučić zakasnio je sa startom na Panamcu te mu je sudac pokazao žuti karton. 

02:49

90+1' Igrat će se pet minuta nadoknade

Igrat će se još minimalno pet minuta. 

02:48

90' Dvije zamjene Paname

Izbornik Paname napravio je dvije izmjene. U igru su ušli Davis i Rodriguez, a izašli Barcenas i Blackman.

02:42

83' Zamjena Paname

Fajardo je napustio travnjak, a u igru za Panamu ušao je Londono. 

02:41

83'

Iako je bio dobar ubačaj, iz kornera se nije izrodia prilika za Hrvatsku. 

02:40

82'

Hrvatska je dobila priliku iz slobodnog udarca s 25 metara. Odgovornost je preuzeo Martin Baturina, a njegov udarac završio je od živog zida u korner. 

Prije izvođenja slobodnog udarca Luku Modrića zamijenio je Mario Pašalić. 

02:38

79'

Pucao je Harvey nakon kornera, ali zatresao je samo vanjski dio mreže. 

02:37

79'

Novi korner je izborila Panama. Poigravao se Petar Sučić, ali Panama je uspjela dobiti samo udarac iz kuta. 

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