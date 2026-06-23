UŽIVO / HRVATSKA – PANAMA 1:0 Livaković spasio Vatrene s tri sjajne obrane

Hrvatska je prije tjedan dana izgubila u prvom kolu Svjetskog prvenstva od Engleske (4:2) te sada imaju priliku za popravni ispit. U Torontu će Vatreni Zlatka Dalića igrati protiv Paname s početkom u jedan sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu. Hrvatska će tražiti pobjedu kojom će si povećati šanse za šesnaestinu finala. Prijenos utakmice gledajte na HRT-u 2, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Kraaaaaj
Hrvatska je s minimalnih 1:0 bila bolja od Paname te je minimalno osigurala treće mjesto u skupini.
90+3'
Imala je Panama slobodan udarac s dvadesetak metara, ali udarac Murillo nije bio ni blizu okvira gola.
90+2' Žuti karton za Hrvatsku
Petar Sučić zakasnio je sa startom na Panamcu te mu je sudac pokazao žuti karton.
90+1' Igrat će se pet minuta nadoknade
Igrat će se još minimalno pet minuta.
90' Dvije zamjene Paname
Izbornik Paname napravio je dvije izmjene. U igru su ušli Davis i Rodriguez, a izašli Barcenas i Blackman.
83' Zamjena Paname
Fajardo je napustio travnjak, a u igru za Panamu ušao je Londono.
83'
Iako je bio dobar ubačaj, iz kornera se nije izrodia prilika za Hrvatsku.
82'
Hrvatska je dobila priliku iz slobodnog udarca s 25 metara. Odgovornost je preuzeo Martin Baturina, a njegov udarac završio je od živog zida u korner.
Prije izvođenja slobodnog udarca Luku Modrića zamijenio je Mario Pašalić.
79'
Pucao je Harvey nakon kornera, ali zatresao je samo vanjski dio mreže.
79'
Novi korner je izborila Panama. Poigravao se Petar Sučić, ali Panama je uspjela dobiti samo udarac iz kuta.
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