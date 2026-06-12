UŽIVO OD 21: BiH protiv Sigurove Kanada otvara svoje drugo Svjetsko prvenstvo u povijesti

Bosna i Hercegovina završila je druga u svojoj kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, a Mundijal su mogli izboriti u posljednjem kolu da su porazili Austriju. Međutim, remizirali su te su morali u dodatno doigravanje, odnosno, kako oni to vole zvati, baraž. Tamo ih je ždrijeb odveo u Cardiff gdje su igrali s Walesom, a pobjedom u tom susretu osigurali bi domaće finale. Velšane su na kraju porazili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, a onda su u finalu kvalifikacija na isti način pobijedili i Italiju Gennara Gattusa. Tako su nakon 12 godina ponovno izborili Svjetsko prvenstvo.