UŽIVO / RIJEKA – AEK LARNACA 0:0 Hrvatski prvak pritišće i lovi drugu europsku pobjedu, poništen gol Ciprana

Nogometaši Rijeke u 21 sat na Rujevici dočekuje AEK iz Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige. Riječani nakon tri kola imaju četiri boda i nalaze se na 18. mjestu, dok je ciparski klub u sjajnoj formi, četvrti je s dvije pobjede i jednim neriješenim rezultatom.
Igrat će se još pet minuta sudačke nadoknade.
Nove izmjene
Jimmy, Cabrera i Ekpolo su ušli umjesto Naouma, Bajića i Walda.
5461 gledatelj je na Rujevici.
Sanchez uveo dva igrača
Čop i Menalo su ušli umjesto Gojaka i Adu-Adjeija.
Još jednom opasan Fruk
Fruk je uputio jednu "žabicu" iz daljine, no Alomerović se još jednom dobro snašao i obranio pokušaj najboljeg igrača Rijeke.
Adu-Adjei je pokušao iznenaditi Alomerovića
Adu-Adjei je pokušao iznenaditi Alomerovića, no njegov prizemni šut iz daljine otišao je pokraj gola.
60' Novi žuti karton za goste.
Novi žuti karton za goste. Sada ga je dobio Miramon zbog prekršaja na Gojaku.
Fruk iz slobodnjaka u blok
Fruk je pokušao iz slobodnjaka, lopta je završila u bloku, a odbijanac je pokupio Radeljić čiji je udarac također blokiran, ali u korner.
Naoum je dobio žuti karton
Naoum je dobio žuti karton nakon prekršaja na Lasickasu.
Bajić zabio za vodstvo AEK-a, pa VAR poništio
AEK je zabio na Rujevici. Rubio je ubacio iz slobodnog udarca, a Bajić glavom zabio za 0:1. Gol će se pregledavati zbog mogućeg zaleđa, te je gol poništen.
