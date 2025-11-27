UŽIVO / RIJEKA – AEK LARNACA 0:0 Hrvatski prvak pritišće i lovi drugu europsku pobjedu, poništen gol Ciprana

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Nogometaši Rijeke u 21 sat na Rujevici dočekuje AEK iz Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige. Riječani nakon tri kola imaju četiri boda i nalaze se na 18. mjestu, dok je ciparski klub u sjajnoj formi, četvrti je s dvije pobjede i jednim neriješenim rezultatom.