UŽIVO / RIJEKA – AEK LARNACA 0:0 Hrvatski prvak pritišće i lovi drugu europsku pobjedu, poništen gol Ciprana

Conference League 27. stu 202519:52 > 22:49 0 komentara
xIgorxKupljenikx via Guliver

Nogometaši Rijeke u 21 sat na Rujevici dočekuje AEK iz Larnace u četvrtom kolu Konferencijske lige. Riječani nakon tri kola imaju četiri boda i nalaze se na 18. mjestu, dok je ciparski klub u sjajnoj formi, četvrti je s dvije pobjede i jednim neriješenim rezultatom.

22:49

Igrat će se još pet minuta sudačke nadoknade.

90+1'

22:36

Nove izmjene

75'

Jimmy, Cabrera i Ekpolo su ušli umjesto Naouma, Bajića i Walda.

22:34

5461 gledatelj je na Rujevici.

69'

22:30

Sanchez uveo dva igrača

 
67'

Čop i Menalo su ušli umjesto Gojaka i Adu-Adjeija.

22:24

Još jednom opasan Fruk

65'

Fruk je uputio jednu "žabicu" iz daljine, no Alomerović se još jednom dobro snašao i obranio pokušaj najboljeg igrača Rijeke.

22:20

Adu-Adjei je pokušao iznenaditi Alomerovića

63'

Adu-Adjei je pokušao iznenaditi Alomerovića, no njegov prizemni šut iz daljine otišao je pokraj gola.

22:17

60' Novi žuti karton za goste.

60'

22:16

Fruk iz slobodnjaka u blok

58'

Fruk je pokušao iz slobodnjaka, lopta je završila u bloku, a odbijanac je pokupio Radeljić čiji je udarac također blokiran, ali u korner.

 
 
22:15

Naoum je dobio žuti karton

56'

Naoum je dobio žuti karton nakon prekršaja na Lasickasu.

22:10

Bajić zabio za vodstvo AEK-a, pa VAR poništio

51'  

AEK je zabio na Rujevici. Rubio je ubacio iz slobodnog udarca, a Bajić glavom zabio za 0:1. Gol će se pregledavati zbog mogućeg zaleđa, te je gol poništen.

