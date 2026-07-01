UŽIVO / SAD – BiH 0:0 Zmajevi umalo poveli golom direktno iz kornera

Od 2 sata po hrvatskom vremenu na stadionu u Santa Clari snage će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva odmjeriti SAD i Bosna i Hercegovina. Amerikanci su do nokaut-faze stigli s učinkom od dvije pobjede i jednog poraza u skupini, dok je BiH grupnu fazu završila s jednom pobjedom, jednim remijem i jednim porazom. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovo je prilika za ispisivanje povijesti jer još nikada nije slavila u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. S druge strane, SAD je dosad ostvario samo jednu pobjedu u eliminacijskom dijelu Mundijala, i to 2002. godine kada je s 2:0 svladao Meksiko. Tekstualni prijenos susreta možete pratiti na Sport Klubu, dok je televizijski prijenos osiguran na HRT 2.
20'
McKennie je prošao po desnoj strani i poslao oštar ubačaj u peterac, no Vasilj je pravovremeno reagirao i ispucao loptu koja je pogodila Robinsona u glavu te potom završila iznad gola. Publika je pritom skandirala njegovo ime, a na zagrijavanje se krenuo pripremati Martin Zlomislić u slučaju da bude potrebe za izmjenom.Nakon kraćeg prekida Vasilj je ipak ustao i nastavio susret, što su dobre vijesti za BiH jer se čini da nije teže ozlijeđen.
15'
Robinson je vratio povratnu loptu za Baloguna, no potonji je loše pucao i lopta je otišla pored vrata.
10'
BiH je imala prvi udarac na utakmici. Džeko je primirio dugu loptu i spustio je Demiroviću na desnu stranu, a on je potegnuo s oko 15 metara, ali je pucao ravno u američkog vratara. Nakon tog pokušaja, iz kornera je Alajbegović izravno zaprijetio udarcem iz kuta i zamalo iznenadio domaćeg golmana.
6'
Gigović je nakon jednog duela u zraku ostao ležati u vlastitom kaznenom prostoru, no ubrzo je ustao i nastavio igru bez većih posljedica.
4'
Pulišić se sjurio s lijeve strane prema sredini i pucao, ali blok BiH odbio je njegov udarac u korner. Iz tog ubačaja iz kuta, Demirović je očistio opasnost.
1'
Bosna i Hercegovina odmah je na početku susreta izborila korner s lijeve strane, koji je izveo Alajbegović, no američka obrana uspjela je pravovremeno otkloniti opasnost i izbaciti loptu iz kaznenog prostora.
1'
Krenula je utakmica u Santa Clari.
Belgija čeka pobjednika ovog dvoboja
Nakon dramatične borbe i lude završnice nogometaši Belgije su izborili prolaz u osminu finala Svjetskog prvenstva, u Seattleu su u šesnaestini finala nakon produžetaka s 3-2, 2-2 (0-1) pobijedili Senegal.
Stigli su sastavi
SAD: Freese; Dest, Robinson, Ream, Richards, Freeman - Adams, Tillman - McKennie, Pulisic - Balogun
BiH: Vasilj; Muharemović, Katić, Radeljić - Dedić, Šunjić, Gigović, Kolašinac - Demirović, Džeko, Alajbegović
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