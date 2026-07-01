UŽIVO / SAD – BiH 0:0 Zmajevi umalo poveli golom direktno iz kornera

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AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Od 2 sata po hrvatskom vremenu na stadionu u Santa Clari snage će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva odmjeriti SAD i Bosna i Hercegovina. Amerikanci su do nokaut-faze stigli s učinkom od dvije pobjede i jednog poraza u skupini, dok je BiH grupnu fazu završila s jednom pobjedom, jednim remijem i jednim porazom. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovo je prilika za ispisivanje povijesti jer još nikada nije slavila u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. S druge strane, SAD je dosad ostvario samo jednu pobjedu u eliminacijskom dijelu Mundijala, i to 2002. godine kada je s 2:0 svladao Meksiko. Tekstualni prijenos susreta možete pratiti na Sport Klubu, dok je televizijski prijenos osiguran na HRT 2.