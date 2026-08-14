UŽIVO od 20: Dinamo protiv slabašnog Rudeša traži novu HNL pobjedu

Utakmicu na Maksimiru će od 20 sati voditi Filip Dragašević. Mladom sucu (26) to će bit tek drugi HNL ogled, a prvi je imao u prvom kolu na Aldo Drosini gdje je Lokomotiva s 3:2 bila bolja od domaćina Istre 1961. U tom susretu bilo je VAR kontroverzi koje je komentirala i Sudačka komisija.