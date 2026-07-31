UŽIVO OD 20: Dinamo i Slaven Belupo otvaraju novu sezonu HNL-a

Nakon brojnih europskih utakmica hrvatskih klubova došao je red na početak SuperSport HNL-a. Čast otvaranja dobio je aktualni prvak Dinamo kojemu će protivnik u prvom kolu biti Slaven Belupo koji je sezonu završio na sedmom mjestu. Utakmica počinje u 20 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu!
Stigli su sastavi
Mario Kovačević napravio je puno promjena u odnosu na uzvrat s Thunom pa su tako u prvu postavu upali Matteo Perez Vinlof, Stjepan Radeljić, Luka Stojković, Paul Tabinas, Arber Hoxha, Fran Topić, Lukas Kačavenda, Niko Galešić.
Postava Dinama: Filipović - Tabinas, Galešić, Radeljić, Vinlof - Stojković, Mišić, Kačavenda - Topić, Beljo, Hoxha
Postava Slavena: Sentić - Krušelj, Kovačić, Cvetko, Urata - Crepulja, Adeshina - Mitrović, Mažar, Banovec - Nestorovski
Tko sudi?
Čast otvaranja HNL-a dobio je Antonio Melnjak kojemu će ovo biti 20 utakmica u domaćem prvenstvu. Već je sudio Dinamu i Slavenu, a bilo je to 2024. godine kada su Modri u Koprivnici slavilis 3:2.
Kako je Mario Gregurina najavio susret?
Trener Slaven Belupa Mario Gregurina je uoči otvaranja HNL-a rekao kako je primarni cilj Koprivničana ostanak u ligi te da je Dinamo najbolja momčad u domaćem prvenstvu.
Kako je Kovačević najavio susret?
Trener Dinama Mario Kovačević je uoči susreta sa Slaven Belupom najavio kako će navijati za sve hrvatske klubove u Europi, ali je i naglasio kako je jedva čekao povratak Luke Stojkovića u momčad. Naime, mladi veznjak je utakmice protiv Thuna propustio zbog suspenzije koju je zaradio na utakmici s Genkom prošle sezone.
Iza Slavena su naporne pripreme
Slaven Belupo svoju je prvu pripremnu utakmicu odigrao četvrtog srpnja protiv mađarskog Zalaegerszega, a do 25. srpnja odigrali su čak sedam susreta. Pobjedu su upisali protiv rumunjske Csikszerede i Sesveta, remizirali su s ukrajinskim velikanom Šahtarom iz Donjecka dok su u preostalim susretima gubili od mađarskog Debrecena, japanske Hiroshime i mađarskog Paksa.
Dinamo stiže nakon prolaska u treće pretkolo Lige prvaka
Dinamo je u sedmom mjesecu imao već dvije službene utakmice. Nakon odrađenih priprema u Sloveniji i na Maksimiru išao je u goste Thunu gdje je u prvoj utakmici remizirao s 1:1. U uzvratu na Maksimiru su Modri gubili s 2:0, ali su nakon crvenog kartona Švicaraca uspjeli preokrenuti susret u svoju korist i na kraju slaviti s 3:2, odnosno s ukupnih 4:3.
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