UŽIVO / KAUNO – DINAMO 1:2 Hrvat zabio Dinamu i smanjio zaostatak u dvomeču

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Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

U prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka Dinamo je na Maksimiru s uvjerljivih 5:0 porazio Kauno Žalgiris kojega vodi hrvatski trener Željko Sopić. Tako su Modri prije tjedan dana napravili veliki korak prema play-offu Lige prvaka i okršaju s norveškim Vikingom. Momčad Marija Kovačevića će večeras od 19 sati u Kaunasu tražiti potvrdu prolaska, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.