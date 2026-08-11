UŽIVO / KAUNO – DINAMO 1:2 Hrvat zabio Dinamu i smanjio zaostatak u dvomeču

U prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka Dinamo je na Maksimiru s uvjerljivih 5:0 porazio Kauno Žalgiris kojega vodi hrvatski trener Željko Sopić. Tako su Modri prije tjedan dana napravili veliki korak prema play-offu Lige prvaka i okršaju s norveškim Vikingom. Momčad Marija Kovačevića će večeras od 19 sati u Kaunasu tražiti potvrdu prolaska, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Kraj utakmice u Kaunasu
Dinamo je u Kaunasu slavio s 2:1 što mu je donijelo ukupnu pobjedu od 7:1 i plasman u play-off Lige prvaka
Tri minute nadoknade
Igrat će se još tri minute sudačke nadoknade u Kaunasu.
88'
Još jednom je dobro reagirao Nevistić kojega je u skoku udario gruzijski stoper Tolordava. Kratko je vratar Dinama ostao ležati prije nego li se susret nastavio.
84'
Dobro je sada reagirao Nevistić nakon ubačaja Moutachyja, zaradio je pritom i udarac u glavu te je kratko ostao ležati na travnjaku.
80'
Zaprijetio je još jednom hrvatski napadač Debeljuh, ali njegov udarac glavom završio je pored Dinamovih vrata.
75'
Ponovno je pucao Ribeiro, ovaj put iz slobodnog udarca. Bilo je to opasno za Nevistića kojega je spasio još jednom gornji dio mreže-
72' Zamjena kod Dinama
Umjesto Lukasa Kačavende ušao je stoper Niko Galešić.
71'
Ponovno prijeti Kauno koji je nakon neuvjerljivog čišćenja Nevistića imao priliku preko Moutachyja. Međutim, desni bek Kauna pogodio je samo gornji dio vanjske mreže.
68'
Oprobao je ponovno udarac Ribeiro, no ovaj put nije ozbiljnije ugrozio Nevistića koji je lakoćom obranio taj pokušaj.
67' Velika prilkka za Kauno
Sjajno je škaricama pucao Leo Ribeiro kojemu je udarac efektno obranio Nevistić. Na kraju se lopta odbila u korner iz kojega se izrodio novi korner za Kauno.
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