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UŽIVO / KAUNO – DINAMO 1:2 Hrvat zabio Dinamu i smanjio zaostatak u dvomeču

Champions League 11. kol 202619:00 > 20:53 0 komentara
Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

U prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka Dinamo je na Maksimiru s uvjerljivih 5:0 porazio Kauno Žalgiris kojega vodi hrvatski trener Željko Sopić. Tako su Modri prije tjedan dana napravili veliki korak prema play-offu Lige prvaka i okršaju s norveškim Vikingom. Momčad Marija Kovačevića će večeras od 19 sati u Kaunasu tražiti potvrdu prolaska, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

20:53

Kraj utakmice u Kaunasu

Dinamo je u Kaunasu slavio s 2:1 što mu je donijelo ukupnu pobjedu od 7:1 i plasman u play-off Lige prvaka 

20:50

Tri minute nadoknade

Igrat će se još tri minute sudačke nadoknade u Kaunasu. 

20:49

88'

Još jednom je dobro reagirao Nevistić kojega je u skoku udario gruzijski stoper Tolordava. Kratko je vratar Dinama ostao ležati prije nego li se susret nastavio. 

20:44

84'

Dobro je sada reagirao Nevistić nakon ubačaja Moutachyja, zaradio je pritom i udarac u glavu te je kratko ostao ležati na travnjaku. 

20:40

80'

Zaprijetio je još jednom hrvatski napadač Debeljuh, ali njegov udarac glavom završio je pored Dinamovih vrata. 

20:35

75'

Ponovno je pucao Ribeiro, ovaj put iz slobodnog udarca. Bilo je to opasno za Nevistića kojega je spasio još jednom gornji dio mreže- 

20:31

72' Zamjena kod Dinama

Umjesto Lukasa Kačavende ušao je stoper Niko Galešić.

20:31

71'

Ponovno prijeti Kauno koji je nakon neuvjerljivog čišćenja Nevistića imao priliku preko Moutachyja. Međutim, desni bek Kauna pogodio je samo gornji dio vanjske mreže. 

20:28

68'

Oprobao je ponovno udarac Ribeiro, no ovaj put nije ozbiljnije ugrozio Nevistića koji je lakoćom obranio taj pokušaj. 

20:27

67' Velika prilkka za Kauno

Sjajno je škaricama pucao Leo Ribeiro kojemu je udarac efektno obranio Nevistić. Na kraju se lopta odbila u korner iz kojega se izrodio novi korner za Kauno. 

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