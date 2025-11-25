UŽIVO / Benfica vodi protiv Šutalovog Ajaxa, bez golova u Istanbulu

Nakon tri tjedna pauze zbog reprezentativnih obveza, Liga prvaka ponovno kreće. U terminu od 18:45 na rasporedu su dvoboji Ajax – Benfica i Galatasaray – Union Saint-Gilloise. Mogli bismo vidjeti i hrvatski okršaj, budući da Josip Šutalo s Ajaxom dočekuje Franju Ivanovića u dresu Benfice. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.
Poluvrijeme
Prvo poluvrijeme je završeno na obje utakmice. Benfica vodi protiv Ajaxa 1:0 golom Dahla iz 6. minute, dok na susretu između Galatasaraya i Union Saint-Gilloisea mreže miruju.
33' Sjajna prilika za Nizozemce
Velika prilika za Ajax! Weghorst i Klaasen su lijepo kombinirali, a veznjak Ajaxa je pucao, no Trubin je sjajno reagirao i obranio udarac.
25' Prijeti Ajax
Itakura je probio sredinu s desne strane i uputio udarac, no lopta je odskočila od bloka i završila izvan igre, bez opasnosti po Benficin gol.
17' Bez pravih prigoda u Istanbulu
Što se tiče utakmice između Galatasaraya i belgijskog Union Saint-Gilloisea, do sada nije zabilježena značajnija prigoda. Turski velikan nastoji ostvariti četvrtu pobjedu zaredom, čime bi postavili vlastiti rekord u Ligi prvaka.
6' GOL! Benfica vodi u Amsterdamu
Benfica vodi u Amsterdamu, strijelac je Samuel Dahl! Nakon ubačaja iz kornera Rios je prvo okušao udarac, no vratar Ajaxa to je obranio. Lopta se potom odbila do Dahla, koji snažno puca i dovodi svoju momčad u vodstvo. Na semaforu je već od 6. minute 0:1.
1'
Počele su utakmice.
Stigli su sastavi
AJAX (4-3-3): Jaroš; Regeer, Šutalo, Baas, Wijndal - Klaassen, Itakura, Taylor - Bouinda, Weghorst, Godts
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl - Barrenechea, Rios - Aursnes, Barreiro, Sudakov - Pavlidis
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreria, Sara - Sane, Gundogan, Yilmaz - Icardi
USG (3-4-1-2): Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang - El Hadj - Florucz, David
Koeficijenti
Pobjeda Ajaxa: 3.80
Neriješeno: 3.80
Pobjeda Benfice: 2.10
Pobjeda Galatasaraya: 1.75
Neriješeno: 4.00
Pobjeda USG-a: 4.00
Tko sudi?
Sven Jablonski iz Njemačke sudit će dvoboj Ajaxa i Benfice, dok će Španjolac Jose Maria Sanchez Martinez dijeliti pravdu u Istanbulu.
Tablica Lige prvaka
