UŽIVO / DINAMO – CELTA 0:1 Dinamo izdržao tek tri minute, Španjolci vode i silovito napadaju

Nogometaši zagrebačkog Dinama u 4. kolu Europske lige u Maksimiru dočekuju španjolsku Celtu iz Viga. Modri su osvojili 7 bodova u dosadašnjem djelu natjecanja, dok Celta ima bod manje. Zanimljivo je da španjolski prvoligaš stiže u Zagreb s nizom od sedam utakmica bez poraza u svim natjecanjima, a u posljednje četiri utakmice ima isto toliki i broj pobjeda. Tekstualni prijenos utakmice pratite na Sportklubu
Zaragoza pucao pored gola
Zaragoza je s lijeve strane gađao desni kut, ide to pored gola.
Pokušaj Hoxhe
Hoxhin udarac s distance nije ozbiljnije ugrozio Celtinog golmana Villara.
Nevistić kiksao, ali nije bilo preskupo
Nevistić nije bio najsigurniji u jednom izlasku s gola, ali na kraju je otklonjena opasnost.
Duran zabio za Celtu
3'
Aspas je podvalio loptu za Durana koji je iz prvog udarca postigao gol
Počela je utakmica
1
Uoči utakmice je odana počast nedavno preminuloj Dinamovoj legendi Rudolfu Belinu.
Stigli sastavi
DINAMO: Nevistić - Theophile-Catherine, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Kulenović, Hoxha
CELTA: Villar - Rodriguez, Starfelt, Dominguez, Ristić - Aspas, Beltran, Roman - El-Abdellaoui, Duran, Zaragoza
Boban će sjesti s čelnicima Celte
Dinamov predsjednik Zvonimir Boban u četvrtak se sastaje s delegacijom Celte Vigo uoči utakmice Europske lige u Zagrebu, što je ujedno njegov ponovni susret sa španjolskim prvoligašem za koji je igrao prije 24 godine.https://sportklub.n1info.hr/nogomet/boban-se-nakon-24-godine-susrece-s-klubom-gdje-je-objesio-kopacke-o-klin/
Evo što poručuju Bad Blue Boysi uoči susreta sa Celtom!
Dinamo od 18:45 na Maksimiru dočekuje Celtu Vigo u četvrtom kolu Europa lige. Svjesni su snage protivnika i Bad Blue Boysi, koji su putem svojih kanala pozvali sve navijače da na sjever dođu najkasnije pola sata prije utakmice i da se svi obuku u tamne boje, po mogućnosti crnu i Dinamovu plavu.
Kovačević promijenio početni sastav u zadnji tren
Dinamo od 18:45 dočekuje Celtu Vigo u utakmici četvrtog kola Europa lige. Modri strateg ima dosta problema s ozljedama.
Brekalo za SK: Celta ima napadača poput Petkovića
Celta u Maksimiru bit će ozbiljan test kvalitete ove Dinamove momčadi i njezinih mogućnosti, smatra povremeni reprezentativac Hrvatske Josip Brekalo koji se iz Španjolske javio za Sport Klub.
