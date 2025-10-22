UŽIVO OD 18:45: Bilbao traži iskupljenje protiv iznenađenja Lige prvaka, Galatasaray kod kuće ide ‘naplatiti’ pobjedu iz prošlog kola

Drugi je dan trećeg kola Lige prvaka, a kao i inače, to znači da u ranijem terminu imamo dvije utakmice. Teško će biti nadmašiti sinoćnju večer, ali od 18:45 će navijače pokušati oduševiti Athletic Bilbao i Qarabag na San Mamesu te Galatasaray i Bodo/Glimt na Rams Parku. Utakmice kreću od 18:45, a tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
16:06
Galatasaray 'mora' naplatiti pobjedu nad Liverpoolom
Turski velikan Galatasaray je u prošlom kolu šokirao Liverpool pobjedom od 1:0, a sada im na Rams Park dolazi nešto lakši protivnik na papiru. Riječ je o debitantu Bodo/Glimtu koji je ipak protivnicima opasniji na domaćem terenu. No, Norvežani ove sezone još ne znaju za poraz u Ligi prvaka. U prvom kolu su remizirali sa Slavijom Prag dok su u drugom kolu na domaćem terenu Tottenhamu otkinuli dva boda.
Obje ekipe u ovoj utakmici vide nadu za pobjedu. Prema kladionicama favorit je turski klub, no nikako ne treba otpisivati norveške prvake.
16:04
Šokirali su europski nogomet
Kad bismo vam rekli da nakon dva kola Lige prvaka Athletic Bilbao ima 0 bodova, Qarabag 6, vjerojatno nam ne biste vjerovali. No, takva je situacija. Baskijski klub upisao je poraze od Arsenala i Borussije Dortmund dok je Qarabag šokantno slavio protiv Benfice pa su nakon toga uspjeli poraziti i Kopenhagen za koji brani Dominik Kotarski.
Za obje ekipe ovo bi mogla biti utakmica koja odlučuje. Ako azerbajdžanski velikan uspije ponovno slaviti, imali bi sjajnu situaciju za prolaz, a ako Bilbao ponovno upiše poraz, teško će izboriti sljedeću fazu Lige prvaka.
