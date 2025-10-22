UŽIVO OD 18:45: Bilbao traži iskupljenje protiv iznenađenja Lige prvaka, Galatasaray kod kuće ide ‘naplatiti’ pobjedu iz prošlog kola

Turski velikan Galatasaray je u prošlom kolu šokirao Liverpool pobjedom od 1:0, a sada im na Rams Park dolazi nešto lakši protivnik na papiru. Riječ je o debitantu Bodo/Glimtu koji je ipak protivnicima opasniji na domaćem terenu. No, Norvežani ove sezone još ne znaju za poraz u Ligi prvaka. U prvom kolu su remizirali sa Slavijom Prag dok su u drugom kolu na domaćem terenu Tottenhamu otkinuli dva boda.

Obje ekipe u ovoj utakmici vide nadu za pobjedu. Prema kladionicama favorit je turski klub, no nikako ne treba otpisivati norveške prvake.