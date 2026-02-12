UŽIVO

UŽIVO / Počinje ždrijeb Lige nacija, ovo su potencijalni protivnici Hrvatske

Nations League 12. velj 202617:50 > 18:19 0 komentara
AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Ždrijeb nove sezone Lige nacija održava se danas u 18 sati u Bruxellesu, a prijenos možete pratiti na SK1. Hrvatska, nakon prošlosezonskog četvrtfinala protiv Francuske, smještena je u drugi jakosni šešir u Ligi A, što znači da će Vatreni ponovno igrati protiv jakih reprezentacija.

18:19

Ovo su parovi Lige D

Rezultati ždrijeba

Liga D

Grupa A: Gibraltar/Latvija, Malta/Luksemburg, Andora

Grupa B: Litva,  Azerbajdžan, Lihtenštajn

17:49

Evo protiv koga Hrvatska može igrati

Hrvatska je smještena u drugu jakosnu skupini u Ligi A. U istom "šeširu" nalaze se još Italija, Nizozemska i Danska, stoga Vatreni ne mogu završiti u skupini s tim reprezentacijama. Ostali potencijalni protivnici su:

Prvi šešir: Portugal, Francuska, Španjolska, Njemačka

Treći šešir: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

Četvrti šešir: Wales, Češka, Grčka, Turska

17:47

Plasman u Ligi nacija važan je i za Europsko prvenstvo

Plasman u Ligi nacija važan je i zbog plasmana na Euro 2028, jer za one koji ne uspiju u kvalifikacijama može predstavljati dodatnu priliku zahvaljujući uspjehu u Ligi nacija.

17:47

Pravila Lige nacija

Liga nacija sastoji se od 54 reprezentacije članice UEFA-e, podijeljene u četiri lige: A, B, C i D. Prve tri lige imat će po četiri skupine s po četiri reprezentacije. Svaka reprezentacija odigrat će šest utakmica unutar skupine, tri na domaćem terenu i tri u gostima. U Ligi D izvući će se tri skupine s po tri reprezentacije. Dvije najbolje plasirane reprezentacije iz svake skupine proći će u četvrtfinale Lige nacija, gdje će se boriti za plasman među četiri najbolje reprezentacije na završnom turniru. Četvrtoplasirana reprezentacija iz svake skupine automatski će ispasti u Ligu B u sljedećem izdanju natjecanja, dok će trećeplasirane reprezentacije igrati doigravanje za ostanak.

