UŽIVO / Počinje ždrijeb Lige nacija, ovo su potencijalni protivnici Hrvatske

Liga nacija sastoji se od 54 reprezentacije članice UEFA-e, podijeljene u četiri lige: A, B, C i D. Prve tri lige imat će po četiri skupine s po četiri reprezentacije. Svaka reprezentacija odigrat će šest utakmica unutar skupine, tri na domaćem terenu i tri u gostima. U Ligi D izvući će se tri skupine s po tri reprezentacije. Dvije najbolje plasirane reprezentacije iz svake skupine proći će u četvrtfinale Lige nacija, gdje će se boriti za plasman među četiri najbolje reprezentacije na završnom turniru. Četvrtoplasirana reprezentacija iz svake skupine automatski će ispasti u Ligu B u sljedećem izdanju natjecanja, dok će trećeplasirane reprezentacije igrati doigravanje za ostanak.