UŽIVO OD 15:30 / HAJDUK – VARAŽDIN Uzdrmani Splićani traže povratak pobjedama, Livaja ostaje na klupi?

Vodeći Hajduk i četvrtoplasirani Varaždin od 15:30 igraju susret 15. kola SuperSport HNL-a. Hajduk u dvoboj ulazi s bodom prednosti nad Dinamom, ali i pod povećanim pritiskom nakon teškog poraza 0:5 na Rujevici. Varaždin, koji je u prošlom kolu izgubio 3:1 od Dinama, nastavlja borbu za treće mjesto i plasman u Europu. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.
Livaja opet kreće s klupe?
Kako piše Dalmatinski portal, Gonzalo Garcia ima raznih briga i pitanje je može li ih riješiti. Najveća je svakako odnos s Markom Livajom koji blago rečeno nije idiličan, a nakon nesuglasica na Rujevici realna je mogućnost da idol navijača opet bude na klupi.
Garcia zbog ozljeda ne može računati na Ivicu Ivušića i Rokasa Pukštasa. Prognoze su takve da je jesenski dio sezone za njih završen.
Očekivani sastav Hajduka: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego.
Bivši hajdukovac u dresu Varaždina želi pobjedu na Poljudu
Garcia: Nema nesporazuma s Livajom
Na konferenciji za medije trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je predstojeći susret, a dotaknuo se i Marka Livaje koji je ostao na klupi protiv Rijeke jer je poručio da se “ne osjeća dobro i da ga boli trbuh."
Šafarić najavio Hajduk
Evo tko sve nedostaje trenerima
Hajduk
Ivica Ivušić osjetio je jaku bol u preponi na treningu u srijedu i neće biti u kadru za ovu utakmicu. Ozlijedio se i Rokas Pukštas, kojem je stradao gležanj te je za njega polusezona završena.
Varaždin
Iz kluba poručuju da se nekoliko igrača postupno vraća treninzima – Iuri Tavares ulazi u kontinuitet rada, a Petar Bočkaj, Roberto Punčec i Mario Mladenovski ponovno treniraju i pripremaju se za povratak u natjecanje. No Vane Jovanov i Leon Belcar imaju lakše ozljede i neizvjesno je hoće li biti spremni za utakmicu. Sigurno neće nastupiti Frane Maglica.
Koeficijenti
Pobjeda Hajduka - 1.65
Remi - 4.00
Pobjeda Varaždina - 7.00
Tko sudi?
Glavnu ulogu na terenu imat će sudac Dario Bel iz Osijeka, a asistirat će mu sugrađani Dino Knez i Marko Reljan. Četvrti sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese. U VAR sobi dežura Ivan Bebek iz Rijeke, uz asistenciju Luke Pušića iz Zagreba.
Poredak HNL-a
