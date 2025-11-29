UŽIVO OD 15:30 / HAJDUK – VARAŽDIN Uzdrmani Splićani traže povratak pobjedama, Livaja ostaje na klupi?

Kako piše Dalmatinski portal, Gonzalo Garcia ima raznih briga i pitanje je može li ih riješiti. Najveća je svakako odnos s Markom Livajom koji blago rečeno nije idiličan, a nakon nesuglasica na Rujevici realna je mogućnost da idol navijača opet bude na klupi.

Garcia zbog ozljeda ne može računati na Ivicu Ivušića i Rokasa Pukštasa. Prognoze su takve da je jesenski dio sezone za njih završen.

Očekivani sastav Hajduka: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Pajaziti - Almena, Krovinović, Rebić - Šego.